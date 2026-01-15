XIV Съезд КПВ: Начало строительства линии метро Бентхань – Тхамлыонг

15 января Народный комитет города Хошимин совместно с инвесторами провёл церемонии начала строительства и закладки трёх масштабных ключевых транспортных инфраструктурных проектов в честь XIV Съезда Коммунистической партии Вьетнама (КПВ). В их числе — линия метро Бентхань – Тхамлыонг на северо-западе города, а также два проекта мостов Фуми-2 и Канжо, открывающие новое южное направление транспортного сообщения города, в особенности выход к морскому направлению Канжо через Вунгтау.

Начало строительства линии метро Бентхань – Тхамлыонг

Проекты мостов Фуми-2 и Канжо были одобрены Народным советом города к реализации по модели государственно-частного партнёрства (ГЧП) в форме контракта BT, со сроками выполнения в период 2025–2029 годов и строительством с 2026 по 2029 годы. Мост Фуми-2 имеет протяжённость около 6,3 км, рассчитан на 8 полос движения, а общий объём инвестиций составляет порядка 23 186 млрд донгов. Он соединит улицу Нгуен Хыу Тхо с общиной Дайфыок провинции Донгнай, способствуя разгрузке существующего моста Фуми, Национального шоссе № 1, Национального шоссе № 51 и автомагистрали Хошимин – Лонгтхань – Заузэй, а также усилит транспортную связность с Международным аэропортом Лонгтхань.

Мост Канжо имеет общую протяжённость около 6,3 км, шесть полос движения и общий объём инвестиций свыше 13 200 млрд донгов. Главный мостовой пролёт через реку Соайрап длиной почти 3 км заменит паром Бинькхань, устранит транспортную изолированность водного сообщения и откроет новое пространство для развития в морском направлении. Оба проекта рассматриваются как важные элементы завершения южной транспортной сети, усиления межрегиональной связности, взаимодействия с морскими портами, городскими зонами, логистикой и новыми центрами роста.



Ожидается, что мост Канжо будет способствовать привлечению инвестиций, развитию экотуризма и морской экономики в увязке с охраной окружающей среды и сохранением биосферного заповедника мангровых лесов Канзё. Реализация данного проекта, наряду с корректировкой планирования морской транспортной магистрали, соединяющей Канжо с Бария – Вунгтау, позволит сократить время в пути и поэтапно обеспечить сквозное транспортное сообщение от центра города к морю.



В тот же день официально началось строительство линии метро № 2 Бентхань – Тхамлыонг в форме государственного инвестиционного проекта с общим объёмом инвестиций около 55 179 млрд донгов. Первая очередь имеет протяжённость 11,3 км, включая 9,3 км подземного участка и 2 км эстакады, с 10 подземными станциями, одной надземной станцией и одним депо, проходя через 14 городских кварталов.



Линия метро № 2 является важной радиальной магистралью, пионерной в применении специальных механизмов и политики, сочетающих развитие транспортной инфраструктуры с реструктуризацией городского пространства на основе общественного транспорта, создавая основу для формирования современной и устойчивой сети городских железных дорог Хошимина в будущем.