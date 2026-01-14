XIV съезд КПВ: Национальное единство создаёт импульс для более уверенного продвижения в новую эпоху

По словам профессора Фуруты Мотоо, мировая история последних десятилетий показывает, что разжигать противоречия или конфликты между народами относительно легко, тогда как формирование прочного единства народов — задача значительно более сложная.

Профессор Фурута Мотоо — ректор Вьетнамско-японского университета (Фото: ВИА

В этом контексте он отметил, что сосредоточил свои исследования на национальной политике КПВ, стремясь глубже понять ценность и значение опыта КПВ в деле укрепления межнационального единства в Индокитае в целом и во Вьетнаме в частности.

Оценивая нынешнюю роль и политический статус КПВ, профессор Фурута Мотоо подчеркнул, что КПВ является не только правящей силой, но и политическим ядром всей политической системы страны, играющим решающую роль в процессе обновления и развития Вьетнама. Он особо отметил отличительную черту КПВ — её постоянную чуткость к чаяниям, воле и настроениям народа, что отражено в известном принципе «народ — основа». Пока эта традиция сохраняется, КПВ будет и далее играть важную роль в политической жизни страны.

В преддверии XIV Всевьетнамского съезда КПВ профессор Фурута Мотоо выразил надежду, что он станет важной вехой, открывающей для Вьетнама новый этап развития. Он высоко оценил ориентиры, подчёркивающие национальное согласие и единство, рассматривая их как ключевой фактор, позволяющий стране продвинуться дальше на следующем этапе развития. По его словам, если в XX веке Вьетнам оставил яркий исторический след победами в борьбе за независимость и национальное воссоединение, то в XXI веке перед страной стоит задача продолжить залечивание последствий войны, укрепить единство и общественный консенсус, тем самым утвердив свой статус на международной арене.

Говоря о направлениях развития на предстоящий период, профессор Фурута Мотоо отметил, что XIV съезд наметит конкретный путь превращения Вьетнама к 2030 году в развивающуюся страну с современной промышленностью и уровнем дохода выше среднего, а к 2045 году — в развитое государство с высоким уровнем дохода. В сфере внешней политики он выразил ожидание, что КПВ предпримет конкретные шаги по развитию «мягкой силы», то есть использованию культуры, образования и технологий для повышения международного авторитета страны в эпоху конкуренции знаний.

По мнению профессора Фуруты Мотоо, политическая стабильность позволяет Вьетнаму сохранять мирную и благоприятную среду для инвестиций и международного сотрудничества. Независимая, самостоятельная и многовекторная внешняя политика помогает стране сбалансировать отношения с крупными державами и укрепить свой международный авторитет. Поддержание политической стабильности является необходимым условием для реализации долгосрочных стратегий, таких как цифровая трансформация, «зелёное» развитие и углублённая интеграция. В условиях стратегической конкуренции между крупными державами прочное руководство КПВ позволяет стране сохранять стратегическую самостоятельность и играть активную роль в региональных делах.