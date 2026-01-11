НОВОСТИ
XIV съезд КПВ: момент укрепления статуса Вьетнама как страны, находящейся на подъёме
По словам Антуана Пуйийёта, бывшего посла Франции во Вьетнамев 2001–2004 годах, в течение многих лет Вьетнам воспринимается международным сообществом как одна из наиболее успешных стран на пути подъёма, что отражается не только в экономических показателях, но и в ощутимых изменениях внутри самого вьетнамского общества.
В то же время нынешняя международная обстановка выдвигает новые требования. Во-первых, завершается модель глобализации начала XXI века, когда мировая торговля всё больше переходит от глобализации к регионализации. В этих условиях Вьетнаму необходимо быстро адаптироваться от глубокой интеграции в глобальные процессы к более активному и эффективному участию в регионализации. Во-вторых, возвращение крупных центров силы сопровождается ужесточением международных отношений. В такой всё более неопределённой среде от Вьетнама ожидают сохранения и дальнейшего усиления его активной роли в АСЕАН и превращения в подлинный опорный столп Юго-Восточной Азии.
Говоря о ключевых ориентирах, которые, как ожидается, будут приняты на XIV съезде, бывший посол отметил, что подобный съезд должен выработать фундаментальные направления развития. После успешного этапа «взлёта» Вьетнам вступает в фазу, когда необходимо доказать способность к адаптации и устойчивости на «крейсерской скорости» развития. В этом контексте важнейшими приоритетами являются упрощение государственного аппарата и процедур принятия решений, повышение эффективности государственной политики в соответствии с динамикой частного сектора, а также укрепление конкурентоспособности более диверсифицированной экономики с более высокой добавленной стоимостью. Особое значение, по его словам, имеет инвестирование в человеческий капитал, укрепление социальной сплочённости и повышение ответственности каждого субъекта перед обществом.
С точки зрения дипломата, тесно связанного с Вьетнамом, в мире, где сила всё чаще стремится превзойти право, Вьетнаму необходимо и далее утверждаться в качестве фактора региональной стабильности, опираясь на долгосрочное стратегическое видение своих политических лидеров.
По мнению Пуйийёта, перед лицом международных вызовов Вьетнам - страна, последовательно отстаивающая принцип территориальной целостности - должен и далее твёрдо придерживаться этой позиции на суше, на море и в воздухе. Одновременно вызовы изменения климата, особенно в дельтовых районах, требуют от страны лидерства в экологических и энергетических трансформациях.
Говоря о перспективах вьетнамско-французских отношений, бывший посол отметил необходимость дальнейшего укрепления традиционных направлений сотрудничества в рамках стратегического партнёрства двух стран. Однако, если выбирать главный приоритет, то им должно стать инвестирование в человеческие ресурсы.
По его словам, углубление научно-технического сотрудничества не только повышает качество двусторонних связей, но и способствует формированию прочных связей между народами двух стран - долговременной основы отношений Вьетнама и Франции, что особенно наглядно проявилось, в том числе, в сфере здравоохранения даже в самые трудные периоды общей истории.
В заключение бывший посол Франции во Вьетнаме выразил уверенность, что если XIV съезд придаст новый импульс процессам профессионализации, повышения эффективности, укрепления социальной сплочённости и устойчивого развития, то он станет съездом особой значимости для следующего этапа развития Вьетнама.