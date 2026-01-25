XIV съезд КПВ: Международные СМИ подчёркивают послание стабильности, единства, реформ и развития

Товарищи члены ЦК КПВ принимают участие в конференции. Фото: ВИА



23 января международная пресса и СМИ синхронно сообщили о церемонии закрытия XIV Всевьетнамского партийного съезда Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), состоявшейся в тот же день в Ханое, после завершения всех запланированных пунктов повестки дня и программы работы. В рамках съезда были избраны Центральный комитет (ЦК) XIV созыва, Политбюро и Генеральный секретарь, а также принята резолюция XIV съезда, определившая основные направления и ключевые задачи развития страны на период 2026–2030 годов.



Ряд региональных и международных информационных агентств, включая Синьхуа, газету South China Morning Post, Laotian Times (Лаос), а также западные СМИ, такие как Bloomberg и AFP, подчеркнули, что ЦК КПВ XIV созыва единогласно переизбрал товарища То Лама, Генерального секретаря ЦК КПВ XIII созыва, на должность Генерального секретаря ЦК КПВ XIV созыва. Это рассматривается как яркое проявление высокого уровня единства внутри КПВ, способствующее обеспечению стабильности и преемственности в руководстве страной.



Электронное издание кубинского латиноамериканского информационного агентства Prensa Latina отметило, что данная информация была официально объявлена на церемонии закрытия XIV съезда КПВ. При этом подчёркивается девиз съезда — «Солидарность – Демократия – Дисциплина – Прорыв – Развитие», который определяет ориентиры для вступления страны в новый этап развития.



Международная общественность также проявляет интерес к тому, что XIV съезд обновил состав Политбюро на новый срок полномочий, структура которого оценивается как гармоничное сочетание преемственности и обновления, отвечающее требованиям руководства в условиях вступления Вьетнама в новый этап развития, ориентированный на модернизацию страны и углублённую международную интеграцию.



Газета Laotian Times подчеркнула, что XIV съезд является важнейшим политическим событием Вьетнама в пятилетнем цикле и играет ключевую роль в определении линии, политики и руководящей деятельности КПВ. Издание сообщило, что ЦК КПВ XIV созыва абсолютным большинством — 180 из 180 официальных членов Центрального комитета (100%) — проголосовал за переизбрание товарища То Лама, Генерального секретаря ЦК КПВ XIII созыва, на пост Генерального секретаря ЦК КПВ XIV созыва.



Американское информационное агентство AP отметило, что под руководством Генерального секретаря То Лама Вьетнам развернул самый масштабный этап административных и экономических реформ со времени конца 1980-х годов — периода реализации курса Доймой (Обновление) и открытия экономики. По оценке AP, данный процесс включает оптимизацию государственного аппарата, корректировку административно-территориальных границ и моделей управления с целью повышения эффективности администрирования, а также ускорение реализации ряда крупных инфраструктурных проектов.



По мнению агентства AFP, переизбрание Генерального секретаря То Лама на пост Генерального секретаря ЦК КПВ XIV созыва свидетельствует о поддержке КПВ курса на стимулирование экономического роста и углубление реформ. AFP отмечает, что в период исполнения обязанностей Генерального секретаря ЦК КПВ XIII созыва То Лам продвигал многочисленные реформы по повышению эффективности управления и администрирования, которые характеризуются как всеобъемлющие и глубинные.



Агентство Bloomberg прокомментировало, что Генеральный секретарь То Лам инициировал ряд крупных институциональных и управленческих реформ, оцениваемых как наиболее значительные изменения за последние десятилетия, направленные на повышение эффективности государственного управления и формирование стимулов для экономического развития.



Газета South China Morning Post, цитируя выступление Генерального секретаря То Лама на XIV съезде, отметила его заявление о намерении и впредь сохранять сплочённость и единство внутри партии, одновременно указав на значительный объём задач, стоящих перед партией в предстоящем сроке полномочий. Издание считает, что переизбрание Генерального секретаря То Лама посылает позитивный сигнал политической стабильности — фактору, который иностранные инвесторы рассматривают как одно из ключевых преимуществ Вьетнама.



Все упомянутые СМИ также сообщили, что XIV съезд избрал Политбюро XIV созыва в составе 19 товарищей, тем самым обеспечив преемственность в руководстве и управлении страной на последующем этапе.



В целом международные информационные агентства сходятся во мнении, что завершение XIV съезда КПВ, обновление руководящего аппарата и принятие резолюции XIV съезда направили чёткий сигнал о политической стабильности, внутрипартийном единстве и последовательной ориентации на развитие КПВ в новом сроке полномочий.