XIV съезд КПВ: Международные СМИ отмечают ориентиры развития Вьетнама на новый этап

экономика Вьетнама в 2025 году продемонстрировала впечатляющую устойчивость при росте ВВП на уровне 8%.

В последние дни международные средства массовой информации (СМИ) продолжают уделять значительное внимание XIV Всевьетнамскому партийному съезду Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), в целом оценивая его как важное политическое событие для страны, определяющее ориентиры развития Вьетнама в период 2026–2030 годов и в последующие годы.



Интернет-ресурс Stratfor, специализирующийся на анализе глобальной геополитической информации (штаб-квартира в США), отмечает, что XIV Съезд утвердит ключевые политические и экономические приоритеты на ближайшие пять лет. Среди них особо выделяется цель поддержания высоких темпов экономического роста с ориентацией на достижение среднегодового роста валового внутреннего продукта (ВВП) не ниже 10% в период 2026–2030 годов.

По оценке Stratfor, для реализации этой цели Вьетнам будет продвигать новую модель роста, сосредоточенную на науке и технологиях, инновациях и цифровой трансформации, повышении роли частного сектора экономики, развитии современной промышленности, а также продолжит масштабные инвестиции в энергетическую и транспортную инфраструктуру и усилит потенциал государственного управления посредством реформ и оптимизации административного аппарата.



В сфере внешней деятельности и международной интеграции Stratfor обращает внимание на то, что в проектах документов, представленных XIV Съезду, задачи внешней политики и международной интеграции определены как «ключевые и постоянные», поставленные в один ряд с задачами национальной обороны и безопасности. По мнению Stratfor, это свидетельствует о том, что Вьетнам всё в большей степени рассматривает внешние связи как важнейшую опору, тесно связанную с политической стабильностью и экономическим развитием.



Наряду с целями экономического развития международная пресса также уделяет особое внимание тому, что XIV Съезд продолжает рассматривать борьбу с коррупцией, расточительством и негативными проявлениями в качестве одного из центральных вопросов повестки дня.



Интернет-сайт телеканала Al Jazeera приводит слова Генерального секретаря То Лама, произнесённые на XIV Съезде, в которых подчёркивается решимость активизировать борьбу с коррупцией и рассматривать её как сквозное требование, направленное на укрепление партийной дисциплины и порядка, а также на повышение эффективности государственного управления.