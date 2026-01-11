НОВОСТИ
XIV съезд КПВ: Лидеры немецких политических партий впечатлены достижениями Вьетнама
По этому случаю Посол Нгуен Дак Тхань проинформировал руководство немецких политических партий о предстоящем XIV Всевьетнамском партийном съезде Коммунистической партии Вьетнама (КПВ).
На встрече с Председателем DKP Патриком Кёбеле Посол Нгуен Дак Тхань выразил глубокое уважение к традиционно тесным связям между двумя коммунистическими партиями. Он подчеркнул, что Вьетнам неизменно высоко ценит ценную поддержку со стороны немецких коммунистов и народа Германии в борьбе Вьетнама за национальную независимость в прошлом.
Посол также выслушал оценки Председателя DKP относительно социально-экономической и политической ситуации в Германии в последнее время, а также проводимой политики, способной оказывать влияние на жизнь немецкого населения. Стороны подчеркнули важность уважения Устава Организации Объединённых Наций (ООН) и международного права, а также выразили решительное неприятие применения военной силы, подрывающей мир и стабильность в мире.
Подтвердив свою заинтересованность в итогах XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ, Председатель DKP Патрик Кёбеле сообщил, что внимательно изучил документы и резолюции съезда и был впечатлён достижениями, которых Вьетнам добился за последние годы.
Он высоко оценил то, что КПВ всегда тесно связана с жизнью народа, и выразил надежду, что после съезда Вьетнам продолжит сохранять и укреплять этот дух солидарности и прочной сплочённости. Особо его впечатлило то, что в партийных документах не только подчёркиваются позитивные аспекты, но и представлены системные критические оценки. Именно такая самокритика, по его словам, помогает КПВ не отрываться от широких народных масс.
В тот же день во второй половине дня в штаб-квартире Левой партии Германии Посол Нгуен Дак Тхань провёл рабочую встречу с Вульфом Галлертом, сопредседателем Отдела по международным связям партии. Стороны подтвердили важность поддержания тесных и доверительных отношений между двумя партиями, а также высоко оценили сохранение механизма регулярного ежегодного диалога.
Обе стороны договорились о сотрудничестве в целях сохранения независимости и самостоятельности, уважения и соблюдения Устава ООН и международного права, а также о решительном противодействии односторонним военным действиям, гегемонии и мышлению великодержавного империализма. На фоне стремительных изменений в мире и появления новых вызовов стороны выразили готовность активизировать взаимодействие и взаимную поддержку на многосторонних форумах и в международных механизмах, тем самым внося вклад в борьбу против гегемонии, продвижение миропорядка, основанного на праве, и обеспечение уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности государств.
В ходе встреч Председатель Коммунистической партии Германии Патрик Кёбеле и сопредседатель Отдела по международным связям Левой партии Германии Вульф Галлерт передали поздравления по случаю успешного проведения XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ.