XIV Съезд КПВ: лаосско-вьетнамские отношения продолжают всесторонне укрепляться

В статье отмечается, что в период работы XI съезда Народно-революционной партии Лаоса и XIII съезда КПВ, под непосредственным руководством двух партий и двух государств, лаосско-вьетнамское двустороннее сотрудничество в 2021–2025 годах достигло многих важных результатов во многих областях.

Министерства, ведомства и органы двух стран на центральном и местном уровнях активно координировали свои действия и эффективно реализовывали договорённости руководителей высшего уровня с учётом реальной обстановки, в результате чего в целом были выполнены поставленные цели.

Статья, опубликованная в электронной версии под заголовком «Сотрудничество Лаоса и Вьетнама достигло многих важных результатов в различных сферах». (Фото: ВИА)

В статье подчёркивается, что особенно с IV квартала 2024 года и в течение 2025 года обе стороны активизировали существенные преобразования, поэтапно устраняя существующие проблемы в содержании, планировании и реализации стратегических проектов сотрудничества. Эти результаты внесли важный вклад в социально-экономическое развитие каждой из стран, одновременно укрепляя стратегическое доверие и углубляя великую дружбу, особую солидарность, всестороннее сотрудничество и стратегическую сопряжённость между Лаосом и Вьетнамом.

По данным газеты Pasaxon, политико-дипломатические отношения между двумя странами продолжают укрепляться и всё глубже наполняться содержанием, что проявляется, в частности, в согласии сторон дополнить двусторонние отношения понятием «стратегической сопряжённости». Это отражает высокий уровень политического доверия и общую решимость двух партий и двух государств вывести особые лаосско-вьетнамские отношения на новую высоту, отвечающую практическим интересам и чаяниям народов двух стран и вносящую позитивный вклад в мир, стабильность и развитие в регионе и в мире.

Сотрудничество в области обороны и безопасности продолжает расширяться, оставаясь одним из важных столпов лаосско-вьетнамских отношений, способствуя поддержанию политической стабильности, обеспечению обороны и безопасности, а также общественного порядка в каждой из стран.

В сфере экономики, торговли и инвестиций сотрудничество двух сторон достигло заметных результатов. Вьетнам продолжает оставаться одним из ведущих инвесторов в Лаосе; многие совместные проекты эффективно функционируют, способствуя социально-экономическому развитию Лаоса и укреплению связей между двумя экономиками. Объём двусторонней торговли в 2025 году достиг почти 3 миллиардов долларов США, что создаёт прочную основу для скорейшего достижения поставленной цели в 5 миллиардов долларов США.

Кроме того, газета Pasaxon отметила, что в сфере культуры и социальной политики стороны также тесно взаимодействовали и добились многих позитивных результатов. В частности, ЮНЕСКО признала национальный парк Хин Намно (провинция Кхаммуан, Лаос) трансграничным объектом Всемирного природного наследия совместно с национальным парком Фонгня – Кебанг (провинция Куангчи, Вьетнам), что отражает общие усилия и является предметом гордости для обеих стран. В области образования, подготовки кадров и развития человеческих ресурсов стороны продолжают уделять особое внимание повышению качества и эффективности сотрудничества.