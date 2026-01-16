Báo Ảnh Việt Nam

XIV съезд КПВ: Как политическая сила, руководящая страной, КПВ играет ключевую роль в процессе развития

В связи с проведением XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама корреспондент ВИА в странах СНГ взял интервью у доктора Алишера Рустамовича Мухамедова, председателя Общества дружбы «Узбекистан – Вьетнам», о достижениях Вьетнама под руководством Коммунистической партии, а также об ожиданиях от XIV съезда КПВ.

По словам доктора Алишера Мухамедова, в последние годы Вьетнам уверенно вышел в число экономических лидеров Юго-Восточной Азии. Это уже не абстрактные оценки, а вполне осязаемые результаты, которые заметны как по росту экономики, так и по изменениям в социальной сфере.

Доктор Алишер Мухамедов, председатель Общества дружбы Узбекистан–Вьетнам. Фото: ВИА

Они наглядно показывают, что выбранная модель развития и стратегический курс, проводимый руководством КПВ, действительно работают.

Если говорить о причинах этого успеха, то в первую очередь стоит отметить стабильность и предсказуемость государственной политики. Именно она стала прочным фундаментом для устойчивого экономического роста. В 2025 году Вьетнам продолжил движение вперед и занял 32-е место среди 218 экономик мира. Однако важно не только место в рейтингах. Речь идет о поступательном развитии, ориентированном на реальные потребности людей, рост их благосостояния при одновременном внимании к культуре, общественной активности и сохранению национальной самобытности.

Большую роль в этих процессах играет КПВ как ведущая политическая сила страны. Экономические, социальные и политические достижения напрямую связаны с качеством управления и последовательностью реализуемого курса. Это тот случай, когда стратегическое руководство действительно задает общее направление и обеспечивает устойчивость развития.

Отдельно он также отметил изменения в системе государственного управления. В последние годы она стала заметно ближе к людям. Получение государственных услуг, решение административных вопросов, участие в процессах, связанных с инвестициями и управлением, стали проще и доступнее. По словам Мухамедова, это не разовые меры, а системные изменения, которые создают долгосрочные преимущества и укрепляют доверие граждан к государству.

Говоря об ожиданиях от XIV съезда КПВ, Мухамедов отметил, что этот съезд очевидно выходит далеко за рамки обычного партийного мероприятия. На фоне серьезных изменений в мире от него ожидают уточнения долгосрочных ориентиров, которые должны придать новый импульс экономике и повысить эффективность институтов и кадровой политики.

Сильной стороной КПВ всегда было умение сочетать преемственность с гибкостью. Исторически партия не раз демонстрировала способность сплачивать общество в сложные периоды и одновременно адаптировать политику к новым реалиям. Курс «Доймой» — наглядный пример такого подхода, когда верность базовым ценностям сочеталась с прагматичными реформами, обеспечившими стране устойчивый рост и социальную стабильность.

Поэтому XIV съезд следует рассматривать скорее как этап тонкой стратегической настройки, а не резкого поворота. Его задача — четко обозначить цели: к 2030 году сформировать современную индустриальную экономику с доходами выше среднего, а к 2045 году — вывести страну на уровень развитого государства с высоким качеством жизни. При этом акцент делается на модернизацию и реформы при сохранении приверженности марксизму-ленинизму и Идеям Хо Ши Мина, а ключевым условием успеха по-прежнему остается постоянный диалог с обществом и учет интересов тех, кто своим трудом создает общественные ценности.

Мухамедов также отметил, что в Узбекистане за поступательным развитием Вьетнама внимательно и с большим интересом наблюдают. Наши народы связывает давняя и прочная дружба, складывавшаяся десятилетиями. Сегодня узбекско-вьетнамские отношения находятся на очень благоприятном этапе: контакты стали более плотными, а взаимодействие — более содержательным. Несмотря на географическую удаленность, мы во многом схожи в подходах к пониманию современных вызовов и путей их решения.

Дальнейшее развитие механизмов регулярного взаимодействия будет только укреплять партнерство и взаимное доверие, основанные на общности интересов наших народов. В этом контексте в Узбекистане придается большое значение поддержке и активному взаимодействию с вьетнамской диаспорой, которая рассматривается как важный гуманитарный и социальный мост между нашими странами.

Обсуждая ожидания вьетнамских сообществ за рубежом в связи с XIV съездом КПВ, можно отметить их позитивное отношение к курсу партии на формирование более четких, прозрачных и благоприятных условий для развития частного сектора.

От имени Общества дружбы «Узбекистан – Вьетнам» и прогрессивной общественности Узбекистана Мухамедов искренне желает XIV съезду КПВ успешной и плодотворной работы.

ИЖВ/ВИА

