XIV Съезд КПВ: Запуск проекта переселения и повторного расселения для АЭС «Ниньтхуан-1»

Это важная веха, наглядно демонстрирующая высокую политическую решимость провинции Кханьхоа в конкретизации ключевых установок Партии и Государства в сфере развития ядерной энергетики.

Делегаты проводят церемонию запуска проекта переселения и повторного расселения для АЭС «Ниньтхуан-1». Фото: ВИА



На церемонии заместитель Премьер-министра Буй Тхань Шон официально объявил о запуске проекта по переселению, повторному расселению и освобождению земельных участков для АЭС «Ниньтхуан-1» в ознаменование XIV Съезда КПВ.



Заместитель Премьер-министра потребовал от инвестора и профильных подразделений организовать реализацию работ в максимально сжатые сроки, обеспечив безопасность, эстетичность и эффективность инвестиций, а также соблюдение экологических стандартов «светло — зелено — чисто — красиво». Он подчеркнул необходимость усиления децентрализации и делегирования полномочий вместе с распределением ресурсов по принципу «местные органы принимают решения, местные органы реализуют и несут ответственность», одновременно усиливая контроль и надзор.

Заместитель Премьер-министра призвал все уровни власти, отрасли, местные органы, предприятия, организации и частных лиц продолжать прилагать усилия для ускорения завершения работ и проектов, как можно раньше вводить их в эксплуатацию с тем, чтобы обеспечить переселение населения в наилучшие условия проживания.



Выразив уверенность, заместитель Премьер-министра подчеркнул: «В особой атмосфере, с особым героическим подъёмом и особыми усилиями мы создадим результаты и объекты, имеющие особое значение и характер; сформируем импульс, ресурсы и динамику для двузначного экономического роста в последующие годы, реализуя два поставленных столетних ориентира».



Согласно отчёту Народного комитета провинции Кханьхоа, проект по переселению, повторному расселению и освобождению земельных участков для АЭС «Ниньтхуан-1» относится к группе А и имеет общий объём инвестиций свыше 6 699 млрд донгов; в том числе расходы на компенсацию и освобождение земельных участков составляют около 5 280 млрд донгов; затраты на строительство и оборудование — порядка 1 152 млрд донгов; расходы на управление проектом, консультирование, прочие издержки и резерв — около 286,98 млрд донгов.



Проект предусматривает строительство нового жилого массива с синхронизированной инженерной и социальной инфраструктурой для обеспечения стабильных условий жизни, производства и быта населения, затронутого проектом АЭС «Ниньтхуан-1», на общей площади около 89,71 га, включая: зону повторного расселения площадью 65,62 га; зону стоянки рыболовных судов — 14,24 га; и кладбищенскую зону — 9,85 га.



Проект атомной энергетики «Ниньтхуан» является объектом особой национальной важности, имеющим стратегическое значение для обеспечения энергетической безопасности, перехода к «зелёной» и чистой энергетике, а также для удовлетворения потребностей быстрого и устойчивого развития страны на новом этапе.



Провинции Кханьхоа поручено в срочном порядке развернуть работы по освобождению земельных участков, переселению и повторному расселению для обеих атомных электростанций, обеспечить передачу «чистой» площадки, с ориентиром на завершение инвестиционно-строительных работ до 31 декабря 2030 года, а в крайнем случае — не позднее 31 декабря 2031 года, в практическом ознаменовании 100-летия основания Партии и 85-летия образования государства.