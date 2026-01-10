XIV съезд КПВ: в Донгнай одновременно будет реализовано 6 проектов с объёмом инвестиций около 50 трлн донгов

9 января Народный комитет провинции Донгнай провёл рабочее совещание с соответствующими ведомствами по вопросам закладки фундамента и начала реализации проектов, приуроченных к празднованию XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ.



Участок проекта скоростной автомагистрали Зангиа – Чонтхань, проходящий через общину Нябич, получил 95% «чистой» площадки, переданной инвестору. (Фото: ВИА)

Провинция Донгнай согласовала, что 15 января будет одновременно проведена церемония закладки фундамента и начала строительства 6 крупных объектов в сфере транспорта и социального жилья с общим объёмом инвестиций около 50 трлн донгов, а также осуществлён технический ввод в эксплуатацию проекта прибрежной дороги вдоль реки Донгнай.



Среди проектов, по которым 15 января будут проведены церемонии закладки фундамента и начала строительства, мост Катлай и мост Лонгхынг являются двумя крупнейшими проектами с совокупным объёмом инвестиций свыше 30 трлн донгов. Эти проекты имеют особо важное значение для транспортного сообщения между провинцией Донгнай и Хошимином — двумя соседними административными единицами с наиболее развитой экономикой в южном регионе страны.



В частности, мост Катлай протяжённостью более 11 км перекинут через реку Донгнай, соединяя общину Дайфыок провинции Донгнай и квартал Катлай города Хошимин. Проект предусматривает 8 полос движения, общий объём инвестиций составляет почти 20 трлн донгов. Мост Лонгхынг также проходит через реку Донгнай, соединяя общину Анфыок провинции Донгнай и квартал Лонгфыок города Хошимин. Протяжённость дороги составляет около 12 км, объём инвестиций — порядка 11 трлн донгов, расчётная скорость — 80 км/ч, предусмотрено 8 полос движения.



Подводя итоги совещания, заместитель председателя Народного комитета провинции Донгнай Хо Ван Ха отметил, что начало реализации и закладка фундамента указанных объектов являются важным политическим событием для провинции Донгнай. Это наглядно демонстрирует активное участие всей политической системы в сосредоточении усилий на развитии синхронной, современной инфраструктуры, межрегиональной связанности, а также на решении вопросов социального обеспечения населения.