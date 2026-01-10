XIV съезд КПВ: Вьетнамская диаспора в США обращает взоры к Съезду

По случаю проведения XIV Всевьетнамского партийного съезда Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) с 19 по 25 января Клуб предпринимателей и патриотически настроенных лиц региона DMV (округ Колумбия — Вашингтон, штаты Мэриленд и Вирджиния, США) выразил чувства, доверие и глубокие ожидания вьетнамской диаспоры, предпринимательского и интеллектуального сообщества в США в отношении этого важнейшего политического события страны.

Нгуен Куанг Тхань, руководитель Клуба предпринимателей и патриотически настроенных лиц региона Вашингтон (округ Колумбия), Мэриленд и Вирджиния (США). (Фото: ВИА)