НОВОСТИ
XIV съезд КПВ: Вьетнамская диаспора в США обращает взоры к Съезду
По случаю проведения XIV Всевьетнамского партийного съезда Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) с 19 по 25 января Клуб предпринимателей и патриотически настроенных лиц региона DMV (округ Колумбия — Вашингтон, штаты Мэриленд и Вирджиния, США) выразил чувства, доверие и глубокие ожидания вьетнамской диаспоры, предпринимательского и интеллектуального сообщества в США в отношении этого важнейшего политического события страны.
В поздравительном письме, направленном Центральному комитету КПВ и Президиуму Съезда, Клуб подчеркнул, что XIV съезд имеет особое значение, открывая новый этап развития Вьетнама в условиях стремительных изменений мировой экономики, когда наука и технологии, инновации и цифровая трансформация становятся ключевыми драйверами роста. Сообщество предпринимателей и вьетнамской диаспоры в США выразило глубокую заинтересованность и ожиданий в отношении стратегических ориентиров Съезда, особенно в части институциональных реформ, развития частного сектора, привлечения качественных инвестиций и устойчивого развития.
Будучи вьетнамскими предпринимателями и интеллектуалами, проживающими и работающими в США, члены Клуба подтвердили своё глубокое осознание роли диаспоры в мобилизации финансовых ресурсов, знаний, технологий и международных сетей, в содействии инвестиционно-торговым связям и инновациям, а также в продвижении вьетнамских товаров, услуг, культуры и брендов на глобальные рынки, включая рынок США.
Клуб предпринимателей и патриотически настроенных лиц региона DMV подтвердил приверженность дальнейшему сопровождению курсов и политики развития Партии и Государства, активному выполнению роли моста, соединяющего бизнес, инвесторов и экспертов из числа вьетнамцев за рубежом с местными органами, индустриальными зонами и ключевыми проектами внутри страны; тем самым содействуя притоку эффективных, прозрачных и устойчивых инвестиций и внося практический вклад в социально-экономическое развитие Вьетнама.
Клуб выразил уверенность в том, что благодаря стратегическому видению, духу обновления и высокой политической решимости XIV съезд КПВ примет прорывные решения, сформирует благоприятную и стабильную инвестиционную среду, повысит национальную конкурентоспособность, обеспечит быстрое и устойчивое развитие Вьетнама и его углублённую интеграцию, тем самым подтверждая всё более высокий международный статус страны.
От имени предпринимателей и патриотически настроенных лиц региона DMV руководитель Клуба Нгуен Куанг Тхань подписал поздравительное письмо, выразив доверие и передав наилучшие пожелания успешного проведения XIV съезда КПВ, который будет способствовать дальнейшему развитию, процветанию и благополучию страны.