XIV съезд КПВ: Вьетнамская делегация при ООН встретилась с международными СМИ

14 января посол До Хунг Вьет, глава Постоянного представительства Вьетнама при Организации Объединённых Наций (ООН), провёл в Нью-Йорке встречу и брифинг для международных СМИ, посвящённые XIV Всевьетнамскому партийному съезду Коммунистической партии Вьетнама (КПВ).

Выступление посла До Хунг Вьета на встрече. (Фото: ВИА)

В мероприятии приняли участие представители Управления по делам прессы и коммуникаций (MALU) Секретариата ООН, а также представители более 20 ведущих международных информационных агентств, включая Reuters, CNBC, Le Monde, Al Jazeera, NHK, Nikkei, Kyodo News, Asahi Shimbun, Синьхуа, CCTV, РИА Новости, ТАСС, SABC News и другие.



Выступая на встрече, посол До Хунг Вьет проинформировал о подготовке к XIV съезду КПВ, подчеркнув, что это важнейшее политическое событие, подводящее итоги 40 лет обновления (Доймой), оценивающее выполнение резолюций XIII съезда и определяющее цели и ориентиры развития страны на следующий период. Он особо отметил ряд новых важных положений в документах съезда, в том числе «три стратегических прорыва» для решительного продвижения страны в новую эпоху - совершенствование институциональной базы, развитие человеческих ресурсов и ускорение развития инфраструктуры; формирование новой модели роста, основанной на науке, технологиях, инновациях и цифровой трансформации; признание частного сектора одной из важнейших движущих сил экономики; а также определение охраны окружающей среды наряду с социально-экономическим развитием как центральной задачи.



Общий вид пресс-конференции. (Фото: ВИА)

В области внешней политики, по словам посла До Хунг Вьета, XIV съезд впервые зафиксирует, что дипломатия и углубление международной интеграции наряду с обороной и безопасностью являются ключевыми и постоянными задачами. Он подтвердил, что Вьетнам продолжит проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику, основанную на принципах мира, дружбы, сотрудничества и развития, многосторонности и диверсификации внешних связей, равноправия и взаимной выгоды; будет надёжным другом и партнёром, активным и ответственным членом международного сообщества, обеспечивая высшие национальные и народные интересы на основе основополагающих принципов международного права и Устава ООН.



По этому случаю посол также поделился обновлённой информацией о социально-экономическом развитии и внешнеполитических достижениях Вьетнама в 2025 году. Отвечая на вопросы международных агентств о приоритетах Вьетнама в ООН в 2026 году, До Хунг Вьет подтвердил, что страна продолжит твёрдо поддерживать многосторонность и центральную роль ООН в системе глобального управления, а также будет всё активнее участвовать в решении общих глобальных вызовов, в том числе добросовестно выполнять обязанности председателя Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в апреле–мае 2026 года.



Встреча между Постоянным представительством Вьетнама при ООН и международными СМИ прошла в открытой и конструктивной атмосфере, предоставив журналистам, работающим в Нью-Йорке, возможность глубже ознакомиться с XIV съездом КПВ, всесторонними достижениями Вьетнама, а также его внешнеполитическими ориентирами и приоритетами на предстоящий период.