Андрей Климов напомнил, что в сентябре прошлого года секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев посетил Вьетнам по партийной линии. По его словам, в ходе визита российская делегация совместно с вьетнамскими товарищами и зарубежными гостями приняла участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию обретения Вьетнамом фактической независимости.

XIV съезд КПВ: возможность для всестороннего двустороннего политического диалога между двумя правящими партиями

Он подчеркнул, что на протяжении всех этих 80 лет ключевая роль в развитии страны принадлежала Коммунистической партии Вьетнама, что хорошо известно всем, кто изучал историю Вьетнама. Климов отметил, что без ведущей роли КПВ вряд ли удалось бы восстановить национальное единство страны, преодолеть социальное расслоение и создать условия для полноценного суверенного развития Вьетнама.

По его мнению, это имеет принципиальное значение, особенно в условиях современных вызовов, связанных с определением места страны в эпоху технологического развития — не только в региональном, но и в глобальном масштабе. Он указал, что Вьетнам сегодня воспринимается как быстро развивающееся государство, о чём свидетельствуют высокие темпы роста производства, широкая и диверсифицированная номенклатура выпускаемой продукции, а также динамичное развитие новых отраслей, которые, начавшись практически с нуля, уже заняли заметное место в мировой торговле. Во всех этих достижениях, подчеркнул Климов, есть весомый вклад Коммунистической партии Вьетнама.

Говоря о предстоящем XIV съезде КПВ, Андрей Климов отметил, что Вьетнам является суверенным государством, а Коммунистическая партия играет исключительно важную роль практически во всех сферах жизни страны. В этой связи, по его словам, партийный съезд определяет не только основные направления развития государства и общества, но и во многом задаёт стиль и методы государственного управления.

Он обратил внимание на то, что был опубликован масштабный доклад, который в настоящее время широко обсуждается, и выразил надежду, что по итогам обсуждений в рамках XIV съезда будут приняты решения, способствующие переходу значительной части населения Вьетнама на более высокий уровень социального развития. Климов также подчеркнул важность того, чтобы в решениях съезда нашли отражение меры по противодействию негативному внешнему вмешательству.

Кроме того, он отметил, что российская сторона рассчитывает на дальнейшее наращивание совместной деятельности в общем евразийском пространстве. По его словам, ожидается, что XIV съезд КПВ примет все необходимые решения, которые позволят двум партиям совместно подготовить документ о сотрудничестве на новом этапе.