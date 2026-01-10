XIV съезд КПВ: Внешнеполитическая деятельность вносит важный вклад в повышение международного авторитета Вьетнама

Посол Вьетнама в США Нгуен Куок Зунг, один из зарубежных делегатов, которые примут участие в XIV Всевьетнамском партийном съезде Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), запланированном с 19 по 25 января 2026 года, поделился глубокими оценками ключевых достижений внешнеполитической деятельности Вьетнама в период 2020–2025 годов, а также ожиданиями в отношении стратегических ориентиров и важных решений Съезда на новом этапе развития страны.





Посол Вьетнама в США Нгуен Куок Зунг даёт интервью Вьетнамскому информационному агентству (ВИА) в преддверии XIV Всевьетнамского партийного съезда Коммунистической партии Вьетнама. (Фото: ВИА)

В интервью корреспонденту ВИА в США посол Нгуен Куок Зунг отметил, что в период 2020–2025 годов колебания мировой обстановки (такие как пандемии, войны, стихийные бедствия, стратегическая конкуренция и т. д.) стали серьёзным вызовом для всех стран. Тем не менее Вьетнам сумел уверенно и динамично развиваться; потенциал и международные позиции страны укрепились, а уровень жизни населения становился всё выше и более обеспеченным.

Вклад в эти достижения в значительной мере обеспечила внешнеполитическая деятельность. Внешняя политика Партии реализовывалась по трём опорам: партийная дипломатия, государственная дипломатия и народная дипломатия.



За прошедшие пять лет внешнеполитическая работа в целом оставила ряд важных результатов. Во-первых, удалось сохранить мирную и стабильную международную и региональную среду. Во-вторых, расширить круг друзей и партнёров, не создавая врагов. В-третьих, углубить интеграцию и привлечь, а также эффективно использовать внешние ресурсы для развития (расширение рынков, привлечение инвестиций, наука и технологии, подготовка кадров). В-четвёртых, повысить образ Вьетнама как уверенной в себе, самостоятельной страны, активно вносящей вклад в общие дела мирового сообщества.



Оценивая международный статус, авторитет и роль Вьетнама на мировой арене на фоне последовательного повышения уровня отношений с рядом крупных государств в период 2020–2025 годов, включая установление всеобъемлющего стратегического партнёрства с Соединёнными Штатами, посол Нгуен Куок Зунг подчеркнул, что инициативное стремление стран, особенно ведущих мировых держав, к повышению уровня отношений с Вьетнамом является наглядным свидетельством растущего веса и авторитета страны на международной арене. Эти переломные шаги не только приносят двусторонние выгоды, но и вносят практический вклад в общую цель — мир, сотрудничество и глобальное развитие. Можно утверждать, что это является объективным признанием ключевой роли Вьетнама в современной архитектуре глобальной безопасности и экономики.



По словам посла, в частности в отношениях Вьетнама и США путь длиной в 50 лет после войны и 30 лет после нормализации отношений открыл новую, весьма впечатляющую главу. Две страны оставили конфронтацию в прошлом и шаг за шагом стали сначала всеобъемлющими партнёрами, а затем — всеобъемлющими стратегическими партнёрами, превратившись в показательный пример примирения в международных отношениях на основе взаимного уважения независимости, суверенитета и политических систем друг друга.



Практика наглядно доказала значимость этих отношений: сегодня Вьетнам является приоритетным направлением для большинства крупных корпораций США, восьмым по величине торговым партнёром Вашингтона и лидером в Юго-Восточной Азии по числу студентов, обучающихся в Соединённых Штатах.



Отвечая на вопрос об ожиданиях в отношении прорывных решений XIV съезда КПВ, направленных на реализацию цели превращения страны в мощное государство к 2045 году, посол Нгуен Куок Зунг подчеркнул важность взвешенной и дальновидной внешнеполитической линии, которая, с одной стороны, надёжно защищает национальные интересы, а с другой — активно способствует сохранению мира и стабильности и продвижению тенденций сотрудничества в мире.