XIV съезд Коммунистической партии Вьетнама: Лангшон использует роль «ворот» для прорыва в развитии экономики

Накануне XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама секретарь провинциального партийного комитета Лангшона Хоанг Куок Кхань поделился стратегическим видением и ключевыми политическими решениями провинции на новый этап развития, подчеркнув твёрдую политическую решимость превратить Лангшон к 2030 году в полюс роста северного среднегорного и горного региона.

Превращение Лангшона в региональный полюс роста является ключевой целью резолюции XVIII съезда провинциальной партийной организации и отражает стремления и решимость партийной организации, властей и населения всех этнических групп провинции, сообщил Хоанг Куок Кхань корреспондентам Вьетнамского информационного агентства. По его словам, данная долгосрочная стратегическая ориентация направлена на всестороннее использование преимуществ провинции в сфере экономики пограничных пропускных пунктов, торговли и услуг, перерабатывающей промышленности, туризма и товарного сельского хозяйства, что позволит создать новые импульсы роста, повысить качество развития и уровень жизни населения при одновременном надёжном обеспечении обороны и безопасности.

С точки зрения региональных связей развития Лангшон играет ключевую роль в качестве моста в экономической, торговой и логистической цепочке, соединяющей Вьетнам с Китаем и более широким регионом. По мере формирования провинции в качестве полюса роста это будет создавать мощные эффекты распространения, способствуя развитию инфраструктурной связности, углублению связей в сфере производства и потребления, расширению рынков и повышению конкурентоспособности, тем самым внося вклад в устойчивое развитие всего северного среднегорного и горного региона.

Хоанг Куок Кхань подчеркнул, что это является не только внутренней потребностью развития Лангшона, но и важной задачей в рамках национальной и региональной стратегии развития, соответствующей основным ориентирам Партии и Государства.

Транспортные средства, перевозящие импортно-экспортные грузы, на международном пограничном пункте Хыунги, провинция Лангшон. (Фото: ВИА)

Для реализации этих целей и обеспечения двузначных темпов роста в 2026 году Лангшон определил ряд ключевых ориентиров развития и прорывных направлений. В числе приоритетов - развитие экономики пограничных переходов. Провинция сосредоточится на завершении формирования инфраструктуры приграничных экономических зон, создании «умных» пограничных пунктов пропуска и современных логистических систем, ускорении административной реформы и повышении пропускной способности таможенного оформления, с тем чтобы экономика пограничных переходов стала одним из основных драйверов роста.

Ещё одним прорывным направлением является развитие стратегической инфраструктуры и региональной связанности. Лангшон будет уделять приоритетное внимание мобилизации ресурсов для синхронного развития транспортной инфраструктуры, промышленных зон и кластеров, городской и цифровой инфраструктуры, одновременно укрепляя связи с Ханоем, другими провинциями северного среднегорных и горных районов, а также с крупными экономическими центрами страны.

Улучшение инвестиционной и деловой среды также рассматривается как решающий фактор. Провинция привержена формированию сервисно-ориентированной, добросовестной и нацеленной на практические действия системы управления, активному привлечению инвесторов, развитию частного сектора, поддержке малых и средних предприятий и стимулированию инновационных стартапов.

Параллельно северная приграничная провинция будет уделять внимание развитию человеческих ресурсов и цифровой трансформации. Приоритет будет отдан подготовке высококвалифицированных кадров, прежде всего в сферах логистики, торговли, перерабатывающей промышленности и туризма, а также ускорению комплексной цифровой трансформации и применению науки, технологий и инноваций в социально-экономическом управлении и развитии.

Культурное и социальное развитие будет осуществляться в тесной увязке с обеспечением обороны, безопасности и внешних связей. Провинция планирует эффективно использовать ценность Глобального геопарка ЮНЕСКО Лангшон, сохранять и продвигать культурную самобытность этнических групп, поддерживать политическую стабильность и общественный порядок, а также формировать мирную, дружественную, кооперативную и развивающуюся приграничную зону.

Инфраструктура грузового терминала в районе пограничного пункта Тантьхань, провинция Лангшон. (Фото: ВИА)

Для обеспечения оперативного воплощения в жизнь политики и резолюций секретарь провинциального партийного комитета подчеркнул три ключевые группы решений: укрепление руководства и управления на всех уровнях с чёткими программами и дорожными картами; мобилизацию и эффективное использование ресурсов через государственные инвестиции, социализацию, государственно-частное партнёрство, межрегиональные связи и международное сотрудничество; а также задействование совокупной силы всей политической системы и народа с особым акцентом на информационно-разъяснительную работу, формирование консенсуса и образцовую роль кадров и членов партии.

Имея чёткие стратегии, важные политические решения и высокую решимость, провинция Лангшон уверена, что успешно реализует Резолюцию XVIII съезда провинциальной партийной организации и создаст мощный импульс для быстрого и устойчивого развития в новую эпоху.