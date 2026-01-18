XIV всевьетнамский съезд Партии: утверждение незаменимой руководящей роли КПВ

В интервью Вьетнамскому информационному агентству (ВИА) в Буэнос-Айресе в преддверии XIV всевьетнамского съезда КПВ Польди Соса отметил, что на протяжении всей истории Коммунистическая партия Вьетнама вела вьетнамский народ к завоеванию национальной независимости, прекращению гнёта империализма и колониализма, а также направляла страну через тяжёлые последствия войны к восстановлению и развитию.

Она отметила, что Партия не только играет центральную роль в формировании политического и экономического курса, но и является ключевым фактором обеспечения социальной стабильности и укрепления великого национального единства.

Президент ICAV особо подчеркнула многовековую традицию сплочённости Вьетнама, назвав её источником силы, имеющим решающее значение для каждой победы. По её словам, дух солидарности, патриотизма и тесной связи между всеми слоями народа позволил Вьетнаму преодолеть многочисленные исторические испытания.

Сегодня эта традиция продолжает сохраняться в условиях углубляющейся международной интеграции и получает дальнейшее развитие через солидарность между вьетнамским народом и миролюбивыми, прогрессивными силами во всём мире.