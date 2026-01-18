XIV всевьетнамский съезд Партии: Вьетнам вступает в новый этап развития с прочной основой роста



Пайпер Кэмпбелл, первый председатель кафедры внешней политики и глобальной безопасности Школы международной службы Американского университета, выразила сильное впечатление от экономического роста Вьетнама и укрепления его международного авторитета, одновременно выдвинув ряд рекомендаций, направленных на содействие устойчивому развитию в предстоящий период.

В интервью корреспондентам Вьетнамского информационного агентства (ВИА) в Вашингтоне в преддверии XIV всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама Кэмпбелл отметила, что, будучи бывшим дипломатом и специалистом по геополитике Юго-Восточной Азии, она считает экономический рост Вьетнама и укрепление его международного положения в последние годы весьма впечатляющими и взаимосвязанными.

По её словам, при росте ВВП в 2025 году примерно на 8%, а также устойчивых показателях промышленного производства, розничной торговли, внешней торговли и привлечения иностранных инвестиций, признаки мощного экономического развития Вьетнама очевидны, в том числе в сравнении с другими странами региона.

«Этот экономический рост особенно примечателен, если учитывать, что 2025 год в глобальном масштабе стал периодом значительных потрясений и непредсказуемости, в том числе в связи с действиями нынешней администрации США», подчеркнула она.

На дипломатическом фронте Кэмпбелл отметила, что Вьетнам продолжает последовательно реализовывать курс на «многосторонность и диверсификацию внешних связей», добавив, что события последних лет показали дальновидность этой стратегии.

«Оглядываясь на 2020 год, когда Вьетнам блестяще исполнял обязанности председателя АСЕАН в исключительно сложный период, можно видеть, что страна расширила и углубила контакты и партнёрства на высоком уровне. Тем самым Вьетнам укрепил свою роль на мировой арене», подчеркнула она.

Пайпер Кэмпбелл, первый председатель кафедры внешней политики и глобальной безопасности Школы международной службы Американского университета. (Фото: Предоставлено Пайпер Кэмпбелл)

Говоря о вьетнамско-американских отношениях, Кэмпбелл отметила, что в 2023 году двусторонние отношения были повышены до уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства, что свидетельствует об ожиданиях более высокого уровня сотрудничества по многим направлениям, включая технологии, диверсификацию цепочек поставок, климат и энергетику, а также образование.

Бывший посол, имеющая более 30 лет опыта работы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркнула, что, хотя путь с 2023 года не был лишён вызовов, представители администрации Трампа продолжают рассматривать Вьетнам как одного из важнейших партнёров США в регионе. Они подтвердили, что сильный, независимый и устойчивый Вьетнам отвечает интересам Соединённых Штатов, и сохраняют заинтересованность в продвижении рамочного соглашения о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле.

По словам Кэмпбелл, дипломатические и экономические усилия Вьетнама способствовали повышению конкурентоспособности вьетнамского экспорта, улучшению инфраструктуры и логистики, подтвердили способность страны привлекать ведущие мировые компании и продемонстрировали гибкость её дипломатии.

Комментируя приоритеты, обозначенные на XIV всевьетнамском съезде Партии, она отметила, что съезд не только определяет цели на ближайшие пять лет, но и формирует долгосрочную дорожную карту развития на период после 2030 года. В условиях нестабильного и быстро меняющегося мира это является непростой задачей. Стремление к устойчивому (а не хрупкому или чрезмерно быстрому) росту, по её словам, представляется чрезвычайно обоснованным.

Она добавила, что Вьетнаму необходимо продолжать уделять внимание продвижению вверх по цепочке добавленной стоимости за счёт повышения производительности и модернизации промышленности. Стремительные темпы изменений в современном мире создают как новые возможности, так и новые вызовы в части наращивания потенциала и повышения стандартов, особенно в таких высокотехнологичных сферах, как электроника, прецизионное производство и цифровые услуги.

«Меня особенно интересует приверженность Правительства курсу на формирование экономики, основанной на технологиях, а также решение утроить расходы на науку и технологии к 2026 году. Прогресс в этой сфере также потребует улучшения инфраструктуры, включая энергетику, и инвестиций в человеческий капитал для подготовки необходимой рабочей силы», отметила Кэмпбелл, которая также возглавляет Инициативу по изучению АСЕАН и Индо-Тихоокеанского региона при Американском университете.

Подчеркнув важную роль частного сектора, она отметила, что Вьетнам продолжает вызывать значительный интерес со стороны частного бизнеса США. Вместе с тем она подчеркнула, что устойчивые частные инвестиции зависят от благоприятной деловой среды, включая чёткое и справедливое регу