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XIII Всевьетнамский съезд Союза коммунистической молодёжи имени Хо Ши Мина: большой праздник молодёжи страны официально открыт
Съезд является важным политическим событием Союза и большим праздником молодёжи всей страны. Он представляет собой не только возможность подвести итоги прошедшего срока полномочий, но и важную веху для определения перспективного видения, целей и задач Союза на новом этапе развития, направленного на укрепление авангардной роли молодёжи в преддверии двух исторических дат – 100-летия Коммунистической партии Вьетнама (1930–2030) и 100-летия Союза коммунистической молодёжи имени Хо Ши Мина (1931–2031).
Перед началом работы съезда делегаты приняли участие в церемонии возложения цветов и рапорта Президенту Хо Ши Мину, посетили Мавзолей Хо Ши Мина, возложили благовония к Мемориалу павших героев Бакшон, а также ознакомились с фотовыставкой «Союз коммунистической молодёжи имени Хо Ши Мина уверенно вступает в новую эпоху развития».
На первом заседании съезд избрал Президиум съезда, Секретариат съезда и Комиссию по проверке полномочий делегатов; утвердил программу и регламент работы; заслушал представление политического доклада Центрального комитета Союза XII созыва, отчёта о деятельности Центрального комитета Союза XII созыва и предложения по внесению изменений и дополнений в Устав Союза.
Согласно программе, во второй половине дня съезд проведёт выборы Центрального комитета Союза XIII созыва на срок полномочий 2026–2031 годов, а также организует пять тематических форумов по обсуждению документов съезда. Тематика форумов посвящена развитию стремления молодёжи к созидательной деятельности, научно-технологическому развитию, инновациям и цифровой трансформации, экономическому развитию, международной интеграции, а также обновлению содержания и методов работы Союза в новых условиях.
Съезд проходит 24–25 июня под девизом: «Стойкость и самостоятельность – новаторство и инициативность – стремление к созиданию – ответственность за будущее».
Перед съездом стоят задачи по оценке результатов работы Союза и молодёжного и детского движения за срок полномочий 2022–2026 годов, определению целей, задач и решений на период 2026–2031 годов, рассмотрению изменений и дополнений в Устав Союза, а также избранию Центрального комитета Союза XIII созыва.
Срок полномочий 2022–2026 годов ознаменовался многочисленными нововведениями в деятельности Союза и молодёжного движения. Несмотря на сокращённую продолжительность срока и значительные изменения в организационной структуре, Союз в целом выполнил и перевыполнил основные поставленные показатели.
Многие движения и программы поддержки молодёжи продолжали эффективно реализовываться, подтверждая важную роль молодого поколения в учёбе, труде, инновационной деятельности, волонтёрском движении, цифровой трансформации и международной интеграции.
Накануне XIII Всевьетнамского съезда Союза коммунистической молодёжи имени Хо Ши Мина вечером 23 июня сотни делегатов посетили Музей военной истории Вьетнама. Ознакомление с героическими страницами истории страны способствовало укреплению чувства национальной гордости и стремления молодёжи служить Родине.