XI Национальный съезд ОФВ: подтверждение силы великого всенародного единства в новую эпоху
Согласно программе, утром 11 мая делегаты посетят Мавзолей Президента Хо Ши Мина и воскурят благовония в память о павших героях; в тот же день состоится подготовительное заседание съезда. На подготовительном заседании делегаты обсудят и путём консультаций изберут Президиум и Секретариат съезда; утвердят программу и регламент работы съезда; заслушают доклад о проверке деятельности Центрального комитета, Президиума и Постоянного состава Центрального комитета ОФВ в период 2024–2026 годов, а также проект внесения изменений и дополнений в Устав ОФВ. После этого делегаты примут участие в тематических дискуссионных площадках съезда (предположительно на пяти площадках).
12 мая состоится торжественное заседание съезда с участием и программными выступлениями руководителей партии и государства; выступлениями делегатов; утверждением кадрового проекта Центрального комитета ОФВ XI созыва на срок полномочий 2026–2031 годов; проведением консультаций по избранию Центрального комитета ОФВ XI созыва на срок полномочий 2026–2031 годов. В тот же день также состоится первое заседание Центрального комитета ОФВ XI созыва на срок полномочий 2026–2031 годов.
На церемонии закрытия утром 13 мая делегаты заслушают сводный доклад и отчёт об учёте мнений, высказанных в ходе обсуждений на съезде; выступления представителей руководства Национального собрания и Правительства о координации работы с ОФВ; доклад об итогах первого заседания Центрального комитета ОФВ XI созыва на срок полномочий 2026–2031 годов; будет представлена Президиуму Центрального комитета ОФВ XI созыва на срок полномочий 2026–2031 годов; состоится церемония прощания с членами Центрального комитета ОФВ X созыва на срок полномочий 2024–2029 годов, не вошедшими в XI созыв; будут утверждены изменения и дополнения в Устав ОФВ и принята резолюция съезда.
В съезде принимают участие более 1 300 делегатов, в том числе 1 138 официальных делегатов, среди которых действующие члены Центрального комитета ОФВ X созыва; делегаты, избранные съездами ОФВ провинций, городов и организаций-членов в соответствии с установленной квотой; назначенные делегаты; вьетнамцы, проживающие за рубежом, и штатные сотрудники фронта.
Кадровая работа съезда была тщательно подготовлена с акцентом на повышение качества представительства, обеспечение репрезентативности, практичности и гармоничного участия различных социальных слоёв и групп. В частности, назначенных делегатов - 69 человек; представителей вьетнамской диаспоры - 18 человек; женщин - 381 человек; беспартийных - 492 человека; представителей этнических меньшинств - 277 человек; представителей религий - 218 человек; представителей бизнеса - 157 человек; штатных сотрудников фронта - 352 человека.
Что касается возраста делегатов, самыми молодыми участниками стали два делегата 23 лет, родившиеся в 2003 году: Ло Тхи Нга - представительница народности лао из деревни Мыонглуан-1 общины Мыонглуан провинции Дьенбьен, а также И Ньи - представительница народности Ро Мам из деревни Лангле общины Морай провинции Куангнгай. Самым старшим делегатом является генерал-майор Во Шо, председатель Ассоциации традиций Чыонгшон – дороги Хо Ши Мина Вьетнама, родившийся в 1929 году (97 лет).
Особое внимание уделяется практической реализации резолюции Политбюро №57-NQ/TW: съезд активно внедряет цифровую трансформацию в организационную работу. Руководствуясь принципом максимального сокращения бумажного документооборота, оргкомитет внедрил приложение «XI съезд – ОФВ» с множеством полезных функций (доступ к материалам, схема рассадки, новости, фотографии, информационная поддержка оргкомитета и др.), что помогает делегатам своевременно, точно и эффективно получать информацию. Кроме того, на территории съезда организовано выставочное пространство «Цифровой фронт» с «пространствами виртуальной реальности», «исторической стеной», а также демонстрацией и тестированием цифровых платформ ОФВ различных уровней. На съезде также используются технологии искусственного интеллекта (ИИ), включая систему регистрации делегатов с помощью ИИ-камер, а также ИИ для подготовки медиаматериалов и коротких видеороликов о съезде.
XI Национальный съезд ОФВ на срок полномочий 2026–2031 годов является важным общественно-политическим событием, отражающим силу великого всенародного единства в новую эпоху. Он проходит сразу после успешного проведения XIV Всевьетнамского партийного съезда и выборов депутатов Национального собрания XVI созыва и Народных советов всех уровней на срок полномочий 2026–2031 годов. Съезд также станет исторической вехой, открывающей новый этап функционирования организационного аппарата с новым масштабом и новым этапом развития, когда общественно-политические организации и массовые объединения, которым партия и государство поручили задачи, переходят в непосредственное подчинение ОФВ.