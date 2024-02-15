Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

VWA подарит 30.000 книг детям в горных и отдаленных районах

По словам председателя Союза писателей Вьетнама (VWA) Нгуен Куанг Тхиеу, в 2024 году VWA подарит 30.000 книг детям в горных и отдаленных районах.
  Иллюстративное изображение. Источник: tuoitre.vn  
Он отметил, что это мероприятие является частью проекта по предоставлению бесплатных книг детям в горных и отдаленных районах, который был запущен в 2021 году.

По словам руководителя VWA, в этом году Союз планирует провести различные мероприятия, в том числе напечатать 50 выдающихся произведений за последние 50 лет.

VWA проведет 22-й День вьетнамской поэзии в 15-й день первого лунного месяца Года Дракона в императорской цитадели Тханглонг и объявит победителей VWA Awards 2023, премии для молодых авторов 2023 и впечатляющей премии для женщин-авторов 2023.

В 2024 году VWA проведет литературную конференцию по Меконгу в октябре в Ханое, координируя организацию конференции с Китайской ассоциацией писателей и принимая писательские делегации из Кубы, Палестины, Республики Корея и Колумбии, сказал он.

Председатель VWA сообщил, что Союз запустит проект по оказанию помощи кубинским писателям в издании их сборников. Начиная с 2024 года, VWA будет ежегодно печатать пять выдающихся произведений кубинских авторов тиражом около 2 000 экземпляров, которые будут отправляться на Кубу.

Он подчеркнул, что у VWA был хороший год в 2023 году, когда был организован 21-й День вьетнамской поэзии под названием "Новые ритмы" в ханойской императорской цитадели Тханглонг, а также другие интересные мероприятия в течение года.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top