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VWA подарит 30.000 книг детям в горных и отдаленных районах
По словам руководителя VWA, в этом году Союз планирует провести различные мероприятия, в том числе напечатать 50 выдающихся произведений за последние 50 лет.
VWA проведет 22-й День вьетнамской поэзии в 15-й день первого лунного месяца Года Дракона в императорской цитадели Тханглонг и объявит победителей VWA Awards 2023, премии для молодых авторов 2023 и впечатляющей премии для женщин-авторов 2023.
В 2024 году VWA проведет литературную конференцию по Меконгу в октябре в Ханое, координируя организацию конференции с Китайской ассоциацией писателей и принимая писательские делегации из Кубы, Палестины, Республики Корея и Колумбии, сказал он.
Председатель VWA сообщил, что Союз запустит проект по оказанию помощи кубинским писателям в издании их сборников. Начиная с 2024 года, VWA будет ежегодно печатать пять выдающихся произведений кубинских авторов тиражом около 2 000 экземпляров, которые будут отправляться на Кубу.
Он подчеркнул, что у VWA был хороший год в 2023 году, когда был организован 21-й День вьетнамской поэзии под названием "Новые ритмы" в ханойской императорской цитадели Тханглонг, а также другие интересные мероприятия в течение года.