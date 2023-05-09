VUFO вручает знак отличия тренеру Пак Ханг Сеo

Посол Нгуен Фыонг Нга (справа) вручает знак отличия тренеру Пак Ханг Сое. Фото: ВИA

Посол Нгуен Фыонг Нга, председатель Союза обществ дружбы Вьетнама (VUFO), вручила знак отличия "За мир и дружбу между народами" Пак Ханг Сео, бывшему главному тренеру национальной мужской сборной по футболу, на церемонии в Ханое 9 мая.



Это самая высокая награда VUFO, отмечающая значительный вклад Пак во вьетнамский футбол и дружеские отношения и сотрудничество между народами Вьетнама и Республики Корея (РК).



Выступая на мероприятии, посол Нга сказала, что двусторонние связи стали успешной моделью, основанной на политическом доверии, динамичном экономическом сотрудничестве и тесной привязанности в обмене контактами между людьми. Она объяснила это важным вкладом общественных организаций и отдельных лиц из обеих стран, включая Пак.

Пак Ханг Сое и вьетнамские поклонники на мероприятии. Фото: ВИA







