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VUFO вручает знак отличия тренеру Пак Ханг Сеo

Посол Нгуен Фыонг Нга, председатель Союза обществ дружбы Вьетнама (VUFO), вручила знак отличия "За мир и дружбу между народами" Пак Ханг Сео, бывшему главному тренеру национальной мужской сборной по футболу, на церемонии в Ханое 9 мая.
  Посол Нгуен Фыонг Нга (справа) вручает знак отличия тренеру Пак Ханг Сое. Фото: ВИA  

Посол Нгуен Фыонг Нга, председатель Союза обществ дружбы Вьетнама (VUFO), вручила знак отличия "За мир и дружбу между народами" Пак Ханг Сео, бывшему главному тренеру национальной мужской сборной по футболу, на церемонии в Ханое 9 мая.

Это самая высокая награда VUFO, отмечающая значительный вклад Пак во вьетнамский футбол и дружеские отношения и сотрудничество между народами Вьетнама и Республики Корея (РК).

Выступая на мероприятии, посол Нга сказала, что двусторонние связи стали успешной моделью, основанной на политическом доверии, динамичном экономическом сотрудничестве и тесной привязанности в обмене контактами между людьми. Она объяснила это важным вкладом общественных организаций и отдельных лиц из обеих стран, включая Пак.

  Пак Ханг Сое и вьетнамские поклонники на мероприятии. Фото: ВИA  
Будучи главным тренером национальной мужской сборной по футболу с 2017 по 2022 год, Пак тренировал и совершенствовал талант игроков, помогая им обрести уверенность в себе и принести славу Вьетнаму на региональных и международных турнирах, включая победу на Кубке АФФ 2018 года, две золотые медали в мужском футболе на 30-х Играх ЮВА в 2019 году и 31-х Играх ЮВА в 2021 году, второе место на Кубке Азии до 23 лет в 2018 году, четвертое место на на ASIAD 2018, выход в четвертьфинал Кубка АСЕАН в 2019 году и первый выход в третий раунд отборочного турнира Чемпионата мира 2022 года.

Он действительно стал близким другом вьетнамского народа не только благодаря футболу. Вьетнамский народ всегда помнит его заботу и внимание к здоровью игроков, его активное участие в благотворительной и гуманитарной деятельности, его поддержку усилий по профилактике и борьбе с COVID-19, а также помощь людям в пострадавшем от наводнения центральном регионе и обездоленным детям, подтвердил посол Нга.

Посол Нга пожелала, чтобы в ближайшем будущем Пак продолжал вносить достойный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и РК.

Пак, со своей стороны, выразил честь и гордость в связи с получением награды, заявив, что на любой должности в будущем он отплатит за расположение вьетнамского народа трудолюбием и сделает все возможное, чтобы заслужить эту награду.


ВИА/ИЖВ

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