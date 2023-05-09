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VUFO вручает знак отличия тренеру Пак Ханг Сеo
Посол Нгуен Фыонг Нга, председатель Союза обществ дружбы Вьетнама (VUFO), вручила знак отличия "За мир и дружбу между народами" Пак Ханг Сео, бывшему главному тренеру национальной мужской сборной по футболу, на церемонии в Ханое 9 мая.
Это самая высокая награда VUFO, отмечающая значительный вклад Пак во вьетнамский футбол и дружеские отношения и сотрудничество между народами Вьетнама и Республики Корея (РК).
Выступая на мероприятии, посол Нга сказала, что двусторонние связи стали успешной моделью, основанной на политическом доверии, динамичном экономическом сотрудничестве и тесной привязанности в обмене контактами между людьми. Она объяснила это важным вкладом общественных организаций и отдельных лиц из обеих стран, включая Пак.
Он действительно стал близким другом вьетнамского народа не только благодаря футболу. Вьетнамский народ всегда помнит его заботу и внимание к здоровью игроков, его активное участие в благотворительной и гуманитарной деятельности, его поддержку усилий по профилактике и борьбе с COVID-19, а также помощь людям в пострадавшем от наводнения центральном регионе и обездоленным детям, подтвердил посол Нга.
Посол Нга пожелала, чтобы в ближайшем будущем Пак продолжал вносить достойный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и РК.
Пак, со своей стороны, выразил честь и гордость в связи с получением награды, заявив, что на любой должности в будущем он отплатит за расположение вьетнамского народа трудолюбием и сделает все возможное, чтобы заслужить эту награду.