Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

VSS: Число участников добровольного социального страхования выросло в 305 раз за 16 лет

Число участников добровольного социального страхования выросло в 305 раз и достигло 1,83 миллиона человек с момента введения этой политики в 2008 году, согласно данным Служба страхования Вьетнама (VSS). По данным службы, к добровольному и обязательному социальному страхованию присоединились 18,26 млн человек, что составляет 39,25% от общей численности рабочей силы.

Страхование по безработицы также получило значительное развитие: число участников увеличилось до 14,7 млн человек с 6 млн в 2009 году, что составляет почти 31,6% рабочей силы.

Между тем, охват медицинским страхованием составляет 93,35% от общей численности населения, или 93,3 миллиона человек, что приближает к цели всеобщего медицинского страхования. Владельцы карт медицинского страхования ежегодно совершают около 127 миллионов визитов в медицинские учреждения.

По мнению службы, обеспечение прав и интересов трудящихся практически способствовало укреплению и расширению основ социального обеспечения.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Строительство высокоскоростной железнодорожной линии север-юг должно обеспечить современные, синхронные и устойчивые элементы

Строительство высокоскоростной железнодорожной линии север-юг должно обеспечить современные, синхронные и устойчивые элементы

Строительство высокоскоростной железнодорожной линии север-юг должно обеспечить современные, синхронные и устойчивые элементы в соответствии с директивой Политбюро, изложенной в заключении № 49-KL/TW, где постоянные члены правительства сделали вывод в документе, опубликованном канцелярией правительства 19 февраля.
ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top