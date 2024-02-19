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VSS: Число участников добровольного социального страхования выросло в 305 раз за 16 лет
Страхование по безработицы также получило значительное развитие: число участников увеличилось до 14,7 млн человек с 6 млн в 2009 году, что составляет почти 31,6% рабочей силы.
Между тем, охват медицинским страхованием составляет 93,35% от общей численности населения, или 93,3 миллиона человек, что приближает к цели всеобщего медицинского страхования. Владельцы карт медицинского страхования ежегодно совершают около 127 миллионов визитов в медицинские учреждения.
По мнению службы, обеспечение прав и интересов трудящихся практически способствовало укреплению и расширению основ социального обеспечения.