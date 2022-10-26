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VNU вошел в мировой рейтинг университетов по предметам 2023 г.
Согласно VNU, предметы включают бизнес и экономику, науки о жизни, компьютерные науки, инженерию, физические науки и социальные науки.
THE WUR by Subjects ранжировал 11 предметов университетов на основе трех источников данных: результатов опросов, независимо проведенных THE, базы данных научных публикаций в системе Scopus издательства Elsevier и данных, предоставленных высшими учебными заведениями.
Результаты рейтинга оценивались по пяти групп критериев, включая: преподавание, исследования, научное цитирование, отраслевой доход и международные перспективы.
VNU все чаще демонстрирует свою позицию в междисциплинарном обучении, получив признание только по двум предметам в 2020 году до шести в 2023 году.
Шесть вьетнамских университетов вошли в рейтинг THE за 2023 год, который включает почти 1800 университетов в 104 странах и регионах, что на сегодняшний день является самым крупнейшим и разнообразным в своем роде. VNU занял место междумежду 1001-м и 1200-м.