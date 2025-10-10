НОВОСТИ
VNPT устранила около 80% аварийных ситуаций, вызванных наводнениями и тайфунами
Согласно статистике, в результате воздействия тайфуна № 10 в провинциях Тханьхоа, Нгеан, Хатинь, Куангчи, Лаокай и Туенкуанг в пиковый период почти 1.000 радиостанций потеряли связь, произошло около 800 аварий на оптоволоконных линиях, более 280.000 абонентов фиксированного широкополосного доступа остались без подключения.
В провинциях Лангшон, Тхайнгуен и Каобанг, из-за последствий тайфуна № 11, в пиковый момент около 300 радиостанций потеряли связь, на 50 оптоволоконных линиях возникли неисправности, более 70.000 абонентов фиксированного широкополосного доступа были затронуты или отключены.
Кроме того, были повреждены или затоплены многие сетевые устройства, такие как ONT, коммутаторы доступа, сплиттеры и другие технические аксессуары. Более 200 сотрудников VNPT в пострадавших районах также понесли потери в жилье и имуществе, что серьёзно осложнило их жизнь.
Несмотря на серьёзный ущерб, тысячи технических специалистов VNPT оставались в эпицентре тайфуна и в зонах наводнений, круглосуточно устраняя неисправности, обеспечивая бесперебойную связь для руководства по ликвидации последствий бедствий, а также для населения и бизнеса.
Корпорация VNPT мобилизовала почти 600 специалистов в наиболее пострадавшие районы для участия в спасательных и восстановительных работах. Были направлены десятки подъёмных машин, генераторов, более 700 км оптоволоконного кабеля, 3.500 км абонентских линий и тысячи терминальных устройств и технических материалов из менее пострадавших регионов.
На сегодняшний день телекоммуникационная сеть в Центральном Вьетнаме в основном стабилизирована, что обеспечивает связь и помогает жителям быстрее вернуться к нормальной жизни. В ряде северных горных провинций, таких как Лангшон, Тхайнгуен и Каобанг, несмотря на сложный рельеф и разделённые транспортные пути, специалисты VNPT продолжают прилагать максимум усилий для аварийного восстановления сети.
В тот же день, 9 октября, VNPT официально запустила кампанию по сбору средств среди всех сотрудников корпорации для поддержки жителей пострадавших провинций. Каждый сотрудник, рабочий и специалист VNPT жертвует как минимум однодневный заработок.
Ожидается, что общая сумма пожертвований составит около 15 миллиардов донгов, которые корпорация передаст Центральному комитету Отечественного фронта Вьетнама и Министерству финансов, чтобы совместно с местными властями оказать прямую помощь жертвам стихийных бедствий.
Это не только практическое проявление духа взаимопомощи, но и выражение социальной ответственности и культурной традиции VNPT, которая формировалась более 80 лет. Данное гуманное действие ещё раз подтверждает ведущую роль и общественную ответственность VNPT — государственной экономической корпорации, всегда идущей рядом со страной в любой период.
В дни стихийных бедствий сеть VinaPhone продолжала демонстрировать стабильность, обеспечивая связь для миллионов пользователей.