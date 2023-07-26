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VN-Index достиг 10-месячного максимума
В предыдущий раз индекс превышал эту отметку 23 сентября 2022 года, когда он составлял более 1203 пунктов.
По итогам торговой сессии 26 июля VN-Index на Хошиминской фондовой бирже (HoSE) вырос на 4,94 пункта и составил 1200,84 пункта. В ходе торгов было продано более 912,2 млн. акций на сумму свыше 17,95 трлн. донгов (758,2 млн. долл. США).
На HoSE 213 акций выросли в цене, 246 снизились и 64 остались без изменений.
Ликвидность составила около 21,04 трлн. донгов.
В то же время индекс HNX-Index на Ханойской фондовой бирже (HNX) снизился на 0,73 пункта до 236,2 пункта, при этом было продано более 75,9 млн. акций на сумму свыше 1,28 трлн. донгов.
На HNX 82 акции показали рост цен, 102 - снижение, 69 - неизменные цены.
Индекс UPCOM на рынке нелистинговых публичных компаний (UPCoM) вырос на 0,02 пункта и составил 88,6 пункта. На торгах было продано более 49,77 млн. акций, что эквивалентно более 1,8 трлн. донгов. Рост цен наблюдался по 150 акциям, снижение - по 126, неизменность цен - по 95.
Многие акции, входящие в корзину VN30, которая отражает динамику 30 крупнейших по рыночной капитализации и ликвидности акций на HoSE, также выросли, например NVL (6,2%), PLX и POW (2,3%), VCB и FPT (1,7%), MSN (1,4%), что способствовало развитию "бычьей" тенденции.
Аналогичная тенденция наблюдалась и среди многих акций металлургических компаний, таких как HPG, HSG, POM, SMC, TLH и SGC, акций недвижимости, а также ценных бумаг, таких как SSI, SHS, VND и MBS.
Напротив, ряд банковских акций 26 июля находился в красном цвете.