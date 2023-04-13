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VITM стартует в Ханое
Ожидается, что четырехдневное мероприятие привлечет более 60.000 посетителей и представителей 3.000 предприятий, заинтересованных в поиске возможностей сотрудничества и партнеров.
Выступая на церемонии открытия, министр культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунг сказал, что туризм считается «бездымной отраслью», вносящей важный вклад в экономическое развитие не только Вьетнама, но и многих стран по всему миру.
Развитие «зеленого» и устойчивого туризма на основе сохранения и эксплуатации традиционных культурных ценностей в сочетании с охраной окружающей среды является тенденцией эпохи, отметил он, добавив, что туризм также является мостом, соединяющим традиции с современностью, а также народы и культуры по всему миру.
Далее министр Хунг сказал, что развитие туризма способствует получению доходов от сохранения и популяризации культурных ценностей. Между тем, сохраненное культурное наследие и ресурсы создадут уникальную достопримечательность, привлекательную для туристов.
Министр выразил надежду, что населенные пункты объединят усилия с туристическими предприятиями для разработки продуктов в направлении «каждый населенный пункт должен иметь уникальный туристический продукт», создания туров и туристических маршрутов для оптимизации туристического потенциала и удовлетворения вкусов посетителей.
Изюминкой ярмарки станет форум по развитию культурного туризма во Вьетнаме с участием местных и международных делегатов.
В рамках мероприятия также будет организован семинар по сокращению пластиковых отходов в секторе туризма, посвященный мерам по содействию устойчивому развитию туризма, связанным с охраной окружающей среды.
В первом квартале этого года Вьетнам принял более 2,7 млн. иностранных гостей и 28 млн. внутренних туристов.
По данным Национальной администрации туризма Вьетнама, страна планирует принять около 8 млн. иностранных туристов из общего числа 110 млн. и заработать около 650 трлн. донгов (27,5 млрд. долл. США) от туризма в 2023 году.