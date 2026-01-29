Visa выделяет ключевые тенденции вьетнамских платежей на 2026 год

Мультивалютные карты, платёжные карты, поддерживаемые мобильным приложением.

Согласно отчету, использование платежных карт входит в число пяти тенденций, которые будут определять то, как вьетнамцы платят и путешествуют в 2026 году.

По мере того как все больше молодых специалистов и семей открывают для себя новые направления и цифровой образ жизни, ожидания в отношении бесшовных и безопасных платежей продолжают расти.

Еще одна выявленная тенденция - рост расходов в премиальном сегменте и на стиль жизни.

Соответственно, вьетнамские потребители все чаще ищут премиальные впечатления, от путешествий и шопинга до заботы о здоровье и посещения ресторанов, и проявляют больший интерес к платежным картам с туристическими преимуществами.

Кроме того, в этом году ожидается усиление упора на цифровой подход и мгновенные сценарии: потребители хотят быстрых, удобных цифровых платежей без лишних препятствий, будь то бронирование, покупки или управление поездками, на всех устройствах и платформах.

Согласно новому исследованию, проведенному по заказу Visa, 52% вьетнамских потребителей и 43% малых и средних предприятий (SMB) обеспокоены мошенничеством, аферами и ошибочными платежами, направленными не по адресу. В то же время 34% потребителей отмечают, что сложности с отслеживанием транзакций или пониманием процедур возврата средств мешают им в полной мере перейти на цифровые платежи.

Исследование также указывает на позитивную динамику. Поскольку 94% SMB уже принимают платежи в реальном времени в торговых точках, а 66% очень заинтересованы в использовании платежных данных для повышения безопасности и улучшения кредитного скоринга, Вьетнам обладает хорошими предпосылками для расширения финансовой доступности и раскрытия новых экономических возможностей. Для формирования более надежной, безопасной и совместимой платежной экосистемы решающее значение будет иметь дальнейшее сотрудничество государства и отрасли.

В частности, вопросы мошенничества и безопасности остаются главными поводами для беспокойства.

Скорость и необратимость платежей в реальном времени делают их привлекательной целью для злоумышленников. Вьетнамские потребители и малые и средние предприятия выражают обеспокоенность аферами, защитой персональных данных и различиями в уровне защиты у разных поставщиков услуг.

Кроме того, пользователи хотят более прозрачных и единообразных процедур урегулирования споров и лучшей видимости своих операций. Во Вьетнаме треть потребителей признаются, что сомневаются в использовании цифровых платежей, поскольку им трудно отслеживать переводы или понять, как работает возврат средств.

Инновации открывают путь к более «умной» безопасности и расширению доступа.

Обнаружение мошенничества на основе искусственного интеллекта (ИИ), поведенческая аналитика и токенизация становятся ключевыми инструментами управления рисками без замедления платежей. Малые и средние предприятия во Вьетнаме особенно открыты к использованию платежных данных для повышения безопасности и получения более справедливого доступа к кредитованию.

Отчет «Укрепление платежей в реальном времени в Юго-Восточной Азии: безопасность, доверие и новые пути расширения финансового доступа» подготовлен в партнерстве с Global Finance & Technology Network (GFTN), Nextrade Group и Институтом экономического расширения возможностей Visa (VEEI). В его основу легли данные 5500 потребителей и 2100 малых и средних предприятий на шести рынках: Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам.

В отчете показано, что необходимо людям, чтобы чувствовать себя увереннее при использовании платежей в реальном времени, где находятся наиболее значимые разрывы доверия и какие возможности для общего процветания открываются в регионе.