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НОВОСТИ

VinWonders и Sun World сотрудничают с Klook для продвижения туризма во Вьетнаме в интернете

VinWonders и Sun World, два ведущих бренда тематических парков во Вьетнаме, сотрудничают с Klook, ведущим приложением для путешествий и отдыха в Азиатско-Тихоокеанском регионе, для продвижения въездного туризма во Вьетнаме.
  Illustrative image. Photo: tuoitre.vn  
VinWonders и Sun World, два ведущих бренда тематических парков во Вьетнаме, сотрудничают с Klook, ведущим приложением для путешествий и отдыха в Азиатско-Тихоокеанском регионе, для продвижения въездного туризма во Вьетнаме.

С помощью цифровых маркетинговых кампаний они надеются повысить осведомленность туристов, особенно свободных независимых путешественников (FIT), о выдающихся направлениях Вьетнама.

Они будут нацелены на ключевые рынки, такие как Республика Корея, Индия, Таиланд, Сингапур, Малайзия и Тайвань (Китай), которые сообщили о значительном росте числа туристов во Вьетнаме в 2022 году.

Мишель Хо, генеральный менеджер Klook на Филиппинах, в Таиланде и Вьетнаме, прогнозирует, что 2023 год будет более успешным для въездного туризма во Вьетнам.

По ее словам, несмотря на надвигающуюся глобальную рецессию, многие иностранные путешественники планируют посетить Вьетнам в 2023 году, обещая процветающий год для туристического рынка.

Согласно исследованию Klook Travelsilence, 81% азиатских путешественников по-прежнему хотят путешествовать по миру в 2023 году, и многие из них делают Вьетнам своим следующим пунктом назначения.

Данные Google Destination Insights показали, что Вьетнам является одним из самых быстрорастущих направлений в мире с ростом более чем на 75%, а страна занимает четвертое место по темпам роста. Поскольку Вьетнам рассчитывает принять 8 млн. международных путешественников в 2023 году, что в 2 раза больше, чем в 2022 году, стратегическое партнерство позволит стране и ее партнерам, в частности, расширяться и развиваться, используя растущий спрос через интегрированные каналы Klook.

ВИА/ИЖВ

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