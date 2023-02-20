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VinWonders и Sun World сотрудничают с Klook для продвижения туризма во Вьетнаме в интернете
С помощью цифровых маркетинговых кампаний они надеются повысить осведомленность туристов, особенно свободных независимых путешественников (FIT), о выдающихся направлениях Вьетнама.
Они будут нацелены на ключевые рынки, такие как Республика Корея, Индия, Таиланд, Сингапур, Малайзия и Тайвань (Китай), которые сообщили о значительном росте числа туристов во Вьетнаме в 2022 году.
Мишель Хо, генеральный менеджер Klook на Филиппинах, в Таиланде и Вьетнаме, прогнозирует, что 2023 год будет более успешным для въездного туризма во Вьетнам.
По ее словам, несмотря на надвигающуюся глобальную рецессию, многие иностранные путешественники планируют посетить Вьетнам в 2023 году, обещая процветающий год для туристического рынка.
Согласно исследованию Klook Travelsilence, 81% азиатских путешественников по-прежнему хотят путешествовать по миру в 2023 году, и многие из них делают Вьетнам своим следующим пунктом назначения.
Данные Google Destination Insights показали, что Вьетнам является одним из самых быстрорастущих направлений в мире с ростом более чем на 75%, а страна занимает четвертое место по темпам роста. Поскольку Вьетнам рассчитывает принять 8 млн. международных путешественников в 2023 году, что в 2 раза больше, чем в 2022 году, стратегическое партнерство позволит стране и ее партнерам, в частности, расширяться и развиваться, используя растущий спрос через интегрированные каналы Klook.