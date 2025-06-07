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НОВОСТИ

VinSpeed и Thaco ускоряют подготовку документов для получения одобрения инвестиционного намерения по проекту высокоскоростной железной дороги Север – Юг

В связи с предложением инвестировать в проект высокоскоростной железной дороги Север – Юг со стороны АО по инвестициям и развитию высокоскоростной железной дороги VinSpeed и АО корпорации Thaco, Министр строительства Вьетнама потребовал от этих предприятий срочно пересмотреть и завершить подготовку досье с предложением об одобрении инвестиционного намерения в соответствии со статьей 33 Закона об инвестициях. Компании также обязаны завершить подготовку досье и направить его в Министерство финансов и другие соответствующие министерства и ведомства для реализации процедур одобрения инвестиционного намерения в соответствии со статьей 34 Закона об инвестициях.

Ранее заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха отметил, что министерства и органы власти в целом поддерживают и приветствуют инициативу данных компаний о реализации проекта высокоскоростной железной дороги Север – Юг.

Согласно проекту VinSpeed, общий объем инвестиций в строительство высокоскоростной железной дороги Север – Юг составляет около 1 562 триллиона донгов (эквивалентно примерно 61,35 миллиарда долларов США), не включая расходы на компенсацию, переселение и расчистку территории.

VinSpeed берет на себя обязательство обеспечить 20% от общего объема инвестиций, что составляет примерно 312,33 триллиона донгов (примерно 12,27 миллиарда долларов США). Остальные 80% (не включая расходы на компенсацию, переселение и расчистку) предлагается покрыть за счет беспроцентного государственного займа сроком на 35 лет с момента начала финансирования.

VinSpeed выразила стремление начать строительство до декабря 2025 года и ускорить реализацию проекта, чтобы ввести всю линию в эксплуатацию до декабря 2030 года, что соответствует сроку реализации проекта в 5 лет.

В настоящее время VinSpeed ведет переговоры с партнёрами из стран с развитой железнодорожной промышленностью, таких как Китай, Германия, Япония, по вопросам передачи технологий и организации производства локомотивов, вагонов, а также систем сигнализации и управления на территории Вьетнама.

Параллельно компания Thaco также предложила инвестировать 1 562 триллиона донгов (около 61,35 миллиарда долларов США) в проект высокоскоростной железной дороги Север – Юг. При этом расчистка территории рассматривается как отдельный проект, реализуемый государством, и не включается в общий объем инвестиций.

Структура источников финансирования включает 20% от общего объема инвестиций (примерно 12,27 миллиарда долларов США) — это собственные средства Thaco и законно привлечённые капиталы, а 80% (примерно 49,08 миллиарда долларов США) планируется привлечь в виде кредитов от внутренних и международных финансовых учреждений, под государственные гарантии и с полной компенсацией процентных ставок в течение 30 лет (в качестве залога — всё имущество проекта).

Thaco предлагает разделить реализацию проекта на два этапа, с общим сроком выполнения — 7 лет.

Что касается технологии, Thaco применяет систему железной дороги на рельсах с электрификацией, обеспечивая современность и соответствие международным стандартам на основе принципа: Thaco сотрудничает с отечественными предприятиями и осуществляет рациональную передачу технологий от ведущих мировых партнёров из Европы (Германия, Франция) и Азии (Япония, Южная Корея

ИЖВ/ВИА

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