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VinSpeed и Thaco ускоряют подготовку документов для получения одобрения инвестиционного намерения по проекту высокоскоростной железной дороги Север – Юг
Ранее заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха отметил, что министерства и органы власти в целом поддерживают и приветствуют инициативу данных компаний о реализации проекта высокоскоростной железной дороги Север – Юг.
Согласно проекту VinSpeed, общий объем инвестиций в строительство высокоскоростной железной дороги Север – Юг составляет около 1 562 триллиона донгов (эквивалентно примерно 61,35 миллиарда долларов США), не включая расходы на компенсацию, переселение и расчистку территории.
VinSpeed берет на себя обязательство обеспечить 20% от общего объема инвестиций, что составляет примерно 312,33 триллиона донгов (примерно 12,27 миллиарда долларов США). Остальные 80% (не включая расходы на компенсацию, переселение и расчистку) предлагается покрыть за счет беспроцентного государственного займа сроком на 35 лет с момента начала финансирования.
VinSpeed выразила стремление начать строительство до декабря 2025 года и ускорить реализацию проекта, чтобы ввести всю линию в эксплуатацию до декабря 2030 года, что соответствует сроку реализации проекта в 5 лет.
В настоящее время VinSpeed ведет переговоры с партнёрами из стран с развитой железнодорожной промышленностью, таких как Китай, Германия, Япония, по вопросам передачи технологий и организации производства локомотивов, вагонов, а также систем сигнализации и управления на территории Вьетнама.
Параллельно компания Thaco также предложила инвестировать 1 562 триллиона донгов (около 61,35 миллиарда долларов США) в проект высокоскоростной железной дороги Север – Юг. При этом расчистка территории рассматривается как отдельный проект, реализуемый государством, и не включается в общий объем инвестиций.
Структура источников финансирования включает 20% от общего объема инвестиций (примерно 12,27 миллиарда долларов США) — это собственные средства Thaco и законно привлечённые капиталы, а 80% (примерно 49,08 миллиарда долларов США) планируется привлечь в виде кредитов от внутренних и международных финансовых учреждений, под государственные гарантии и с полной компенсацией процентных ставок в течение 30 лет (в качестве залога — всё имущество проекта).
Thaco предлагает разделить реализацию проекта на два этапа, с общим сроком выполнения — 7 лет.
Что касается технологии, Thaco применяет систему железной дороги на рельсах с электрификацией, обеспечивая современность и соответствие международным стандартам на основе принципа: Thaco сотрудничает с отечественными предприятиями и осуществляет рациональную передачу технологий от ведущих мировых партнёров из Европы (Германия, Франция) и Азии (Япония, Южная Корея