Vingroup и Intel подписали меморандум о взаимопонимании в сфере разработки передовых технологий. Фото: ВИА

В соответствии с меморандумом обе стороны будут работать над изучением возможностей для интеллектуальных городов и решений для интеллектуальных зданий с поддержкой 5G, которые могут быть применены к проектам Vinhomes «Умный город». Они также будут сотрудничать в создании и развертывании интеллектуальных заводских решений Интернета вещей (IOT) для производства аккумуляторов VinES и электромобилей VinFast.

Обе компании также будут работать вместе, чтобы определить общее видение будущих автомобильных вычислительных платформ и создать масштабные автомобильные вычислительные платформы для усовершенствованной системы помощи при рулевом управлении (ADAS) на основе технологии Mobileye и мультимедийнных информационно-развлекательных систем.

Ле Тхи Тху Тху, вице-председатель Vingroup, сказала, что Vingroup всегда была пионером в предоставлении потребителям интеллектуальных продуктов и услуг, интегрированных с технологиями мирового класса, расширенными функциями и выдающимся опытом для улучшения качества жизни.

Между тем, Пэт Гелсингер, генеральный директор Intel, заявил, что компания обладает всем необходимым программным обеспечением, микросхемами и платформами, а также масштабным производством, необходимым партнерам для инноваций следующего поколения.

Недавно Vingroup скорректировала свою ориентацию и определила три основных направления деятельности, а именно: промышленные технологии, торговля и обслуживание и социальное волонтерство.

Сотрудничество с Intel подтверждает усилия Vingroup по постоянному поиску и установлению контактов с ведущими мировыми компаниями для выработки и предоставления интеллектуальных и инновационных продуктов и услуг, а также современных технологий во всех аспектах жизни потребителей.



