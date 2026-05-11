Vingroup запускает мегаполис площадью 228 га в Дьенбьене
В церемонии приняли участие заместитель премьер-министра Нгуен Ван Тханг, руководители центральных министерств и ведомств, руководство провинции Дьенбьен, представители корпорации Vingroup, а также многочисленные местные жители.
Выступая на церемонии, председатель Народного комитета провинции Дьенбьен Ле Ван Лыонг подчеркнул, что данный проект имеет важное значение для социально-экономического развития региона и одновременно является одним из ключевых мероприятий в рамках Конференции по продвижению инвестиций в провинции Дьенбьен 2026 года.
Завершение и ввод проекта в эксплуатацию не только изменят облик городской среды региона, но и откроют новые возможности роста для всего Северо-Западного региона; создадут рабочие места, будут способствовать развитию торговли и услуг, повышению уровня жизни населения и увеличению доходов местного бюджета.
Со стороны корпорации Vingroup заместитель председателя Ле Хак Хиеп отметил, что проект представляет собой не только объект развития недвижимости, но и подтверждает долгосрочную приверженность корпорации сотрудничеству с провинцией Дьенбьен в формировании нового центра роста в сфере городской инфраструктуры, туризма и услуг Северо-Западного региона.
Согласно генеральному плану, площадь проекта превышает 228,5 га, а расчётная численность населения составит около 12 000 человек. Это крупнейший проект нового городского района в провинции Дьенбьен, реализуемый по модели «город внутри города» с комплексной интеграцией жилой недвижимости, торговли, услуг, рекреации, образования, здравоохранения, общественных пространств и спортивных объектов.
Главной особенностью проекта станет гольф-комплекс на 18 лунок площадью около 87 га, гармонично вписанный в природный ландшафт Северо-Западного региона. Кроме того, проект включает гостиницу международного стандарта, систему образовательных учреждений, около 1 000 вилл, почти 1 900 таунхаусов, современную инфраструктуру и территорию под социальное жильё площадью почти 10 га с максимальной плотностью застройки до 40 процентов.
Проект расположен в квартале Дьенбьенфу и общине Тханьныа, обладает возможностью быстрого транспортного сообщения с аэропортом Дьенбьен и рассчитан на перспективное подключение к скоростной автомагистрали Мокчау — Шонла — Дьенбьен. По оценке властей провинции Дьенбьен, после завершения проект будет способствовать расширению городского пространства, развитию межрегиональной торговли и туризма, а также постепенному достижению критериев города II категории для административного центра провинции.
Также по этому случаю акционерная компания VinEnergo Energy (участник «зелёной» экосистемы Vingroup) и Народный комитет провинции Дьенбьен подписали меморандум о сотрудничестве в области развития возобновляемой энергетики.
Согласно содержанию соглашения, предприятие реализует проект солнечной электростанции Дьенбьен 1, уже получивший одобрение инвестиционной политики; одновременно будут изучены и предложены проекты солнечной энергетики общей мощностью около 10 ГВт с предполагаемым объёмом инвестиций 157 950 млрд донгов, а также проекты систем хранения энергии мощностью около 8 000 МВт·ч с предполагаемым объёмом инвестиций 28 431 млрд донгов.