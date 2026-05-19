НОВОСТИ

VinFuture 2026: Глобальная сеть партнёров увеличилась в 14 раз после шести сезонов премии

Сеть из 17 154 партнёров из 117 стран и территорий на всех пяти континентах увеличилась примерно на 16% по сравнению с сезоном 2025 года и более чем в 14 раз по сравнению с первым сезоном премии в 2021 году. Количество стран и территорий, представленных среди партнёров-номинаторов, за шесть лет почти удвоилось.
  Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман вручил Главную премию VinFuture 2025 учёным, открывшим и разработавшим вакцину против ВПЧ, 5 декабря 2025 года в Ханое. Фото: VFT  
18 мая Совет Глобальной премии в области науки и технологий VinFuture сообщил, что по завершении этапа выдвижения кандидатов сезона 2026 года на участие в премии было подано 1 819 заявок со всего мира при поддержке сети из более чем 17 000 партнёров-номинаторов из 117 стран и территорий.

Номинации VinFuture этого года охватывают широкий спектр ключевых сфер, включая медицину и здравоохранение (38,4%), экологию и науки о Земле (17%), энергетику, транспорт и строительство (15%), продовольствие и сельское хозяйство (10,6%), а также другие области науки и технологий (19%).

Сеть из 17 154 партнёров из 117 стран и территорий на всех пяти континентах увеличилась примерно на 16% по сравнению с сезоном 2025 года и более чем в 14 раз по сравнению с первым сезоном премии в 2021 году. Количество стран и территорий, представленных среди партнёров-номинаторов, за шесть лет почти удвоилось.

Примечательно, что 1 415 партнёров-номинаторов VinFuture 2026 входят в число 2% самых цитируемых исследователей мира. Почти 8 000 экспертов представляют ведущие мировые университеты, исследовательские институты и научные организации, такие как Австралийская академия наук, Массачусетский технологический институт (MIT), Стэнфордский университет, Гарвардский университет, Калифорнийский университет в Беркли (США), Оксфордский университет (Великобритания), Национальный университет Сингапура (NUS), Наньянский технологический университет (NTU, Сингапур), Институт Вейцмана (Израиль) и другие.

Партнёры-номинаторы участвуют в работе на добровольной основе и играют важную роль в выявлении и выдвижении выдающихся научных разработок, способных позитивно повлиять на жизнь миллиардов людей по всему миру. Они также способствуют укреплению международного авторитета VinFuture и развитию трансграничных академических связей. Некоторые выдающиеся партнёры-номинаторы посетили Вьетнам в рамках Недель науки и технологий VinFuture 2024 и 2025 годов для установления контактов и прямого обмена знаниями с вьетнамским научным сообществом.

Кандидат наук Ле Тхай Ха, исполнительный директор Фонда VinFuture, отметила, что большое количество заявок и сеть из более чем 17 000 партнёров свидетельствуют о растущем доверии учёных и авторитетных организаций по всему миру к VinFuture в деле выявления и чествования научно-технологических инноваций, имеющих практическое значение для человечества. По её словам, это также служит стимулом для VinFuture продолжать придерживаться строгих и прозрачных критериев оценки, а также реализовывать стратегию объединения мирового интеллектуального потенциала ради лучшего будущего человечества.

После завершения этапа выдвижения заявок Предварительный совет приступит к оценке и отбору наиболее выдающихся проектов для финального этапа рассмотрения Советом премии VinFuture, который, как ожидается, продлится до начала сентября 2026 года. Все заявки будут проходить многоуровневую экспертизу в соответствии со строгими международными стандартами для обеспечения максимальной научной обоснованности, справедливости и прозрачности. Ключевыми критериями оценки являются уровень научно-технологической новизны, позитивное влияние на жизнь людей, а также масштаб и устойчивость проекта.

За шесть лет Премия VinFuture укрепила свои позиции и авторитет на мировой научно-технологической арене. Многие лауреаты VinFuture впоследствии были удостоены ведущих международных научных наград, включая Нобелевскую премию, Премию королевы Елизаветы в области инженерии и премию Breakthrough, что свидетельствует о способности VinFuture заранее распознавать разработки, имеющие фундаментальное значение для будущего человечества. После шести сезонов премия способствует формированию более открытой, взаимосвязанной и вдохновляющей научной экосистемы, превращая Вьетнам в важный центр на мировой карте инноваций.

ВИА/ИЖВ

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман принял участие в церемонии начала работ по проекту расширения участка Национального шоссе № 1A, проходящего через Ханой

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман принял участие в церемонии начала работ по проекту расширения участка Национального шоссе № 1A, проходящего через Ханой

Проект пространственной магистрали Национального шоссе № 1A на участке от Кольцевой дороги № 1 до транспортной развязки Каузе имеет общую протяжённость около 36,3 километра и проходит через территорию 18 кварталов и общин Ханоя.
