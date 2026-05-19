VinFuture 2026: Глобальная сеть партнёров увеличилась в 14 раз после шести сезонов премии
Номинации VinFuture этого года охватывают широкий спектр ключевых сфер, включая медицину и здравоохранение (38,4%), экологию и науки о Земле (17%), энергетику, транспорт и строительство (15%), продовольствие и сельское хозяйство (10,6%), а также другие области науки и технологий (19%).
Сеть из 17 154 партнёров из 117 стран и территорий на всех пяти континентах увеличилась примерно на 16% по сравнению с сезоном 2025 года и более чем в 14 раз по сравнению с первым сезоном премии в 2021 году. Количество стран и территорий, представленных среди партнёров-номинаторов, за шесть лет почти удвоилось.
Примечательно, что 1 415 партнёров-номинаторов VinFuture 2026 входят в число 2% самых цитируемых исследователей мира. Почти 8 000 экспертов представляют ведущие мировые университеты, исследовательские институты и научные организации, такие как Австралийская академия наук, Массачусетский технологический институт (MIT), Стэнфордский университет, Гарвардский университет, Калифорнийский университет в Беркли (США), Оксфордский университет (Великобритания), Национальный университет Сингапура (NUS), Наньянский технологический университет (NTU, Сингапур), Институт Вейцмана (Израиль) и другие.
Партнёры-номинаторы участвуют в работе на добровольной основе и играют важную роль в выявлении и выдвижении выдающихся научных разработок, способных позитивно повлиять на жизнь миллиардов людей по всему миру. Они также способствуют укреплению международного авторитета VinFuture и развитию трансграничных академических связей. Некоторые выдающиеся партнёры-номинаторы посетили Вьетнам в рамках Недель науки и технологий VinFuture 2024 и 2025 годов для установления контактов и прямого обмена знаниями с вьетнамским научным сообществом.
Кандидат наук Ле Тхай Ха, исполнительный директор Фонда VinFuture, отметила, что большое количество заявок и сеть из более чем 17 000 партнёров свидетельствуют о растущем доверии учёных и авторитетных организаций по всему миру к VinFuture в деле выявления и чествования научно-технологических инноваций, имеющих практическое значение для человечества. По её словам, это также служит стимулом для VinFuture продолжать придерживаться строгих и прозрачных критериев оценки, а также реализовывать стратегию объединения мирового интеллектуального потенциала ради лучшего будущего человечества.
После завершения этапа выдвижения заявок Предварительный совет приступит к оценке и отбору наиболее выдающихся проектов для финального этапа рассмотрения Советом премии VinFuture, который, как ожидается, продлится до начала сентября 2026 года. Все заявки будут проходить многоуровневую экспертизу в соответствии со строгими международными стандартами для обеспечения максимальной научной обоснованности, справедливости и прозрачности. Ключевыми критериями оценки являются уровень научно-технологической новизны, позитивное влияние на жизнь людей, а также масштаб и устойчивость проекта.
За шесть лет Премия VinFuture укрепила свои позиции и авторитет на мировой научно-технологической арене. Многие лауреаты VinFuture впоследствии были удостоены ведущих международных научных наград, включая Нобелевскую премию, Премию королевы Елизаветы в области инженерии и премию Breakthrough, что свидетельствует о способности VinFuture заранее распознавать разработки, имеющие фундаментальное значение для будущего человечества. После шести сезонов премия способствует формированию более открытой, взаимосвязанной и вдохновляющей научной экосистемы, превращая Вьетнам в важный центр на мировой карте инноваций.