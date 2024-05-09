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VinFast EV дебютируют на Филиппинах в конце мая

Вьетнамский производитель электромобилей VinFast Auto объявил, что в конце мая официально выйдет на филиппинский рынок электромобилей с разнообразными и умными решениями для «зеленой» мобильности, подтвердив свою решимость завоевать региональный рынок.
VinFast EV дебютируют на Филиппинах в конце мая. Фото: ВИA
Являясь одним из новых производителей автомобилей, придерживающихся исключительно электрической стратегии, VinFast подтвердил свою репутацию благодаря своему присутствию на многих международных рынках, таких как США, Канада, Европа, а с недавнего времени – Индонезия, Индия и Таиланд.

Филиппины - это следующий шаг VinFast в стратегии расширения на рынке Юго-Восточной Азии, особенно в связи с тем, что страна принимает политику содействия развитию электромобилей.

Нгуен Минь Нгок, генеральный директор VinFast Philippines, заявил, что компания обязуется объединиться с Филиппинами в революции электрической мобильности. Компания с гордостью представляет мощные, интеллектуальные современные электромобили с отличной гарантией, постепенно реализуя цель расширения на региональном рынке.

Церемония запуска на Филиппинах пройдет в Маниле 31 мая для прессы и 1-2 июня для общественности. По этим случаям у гостей будет возможность познакомиться с экологически чистыми и умными моделями электромобилей VinFast, в том числе VF e34, VF 5, VF 7 и VF 9; и шестью моделями электрических мотоциклов и велосипедов VF DrgnFly.

В начале января 2024 года президент Филиппин Фердинанд Ромуальдес Маркос-младший и председатель правления Vingroup и основатель VinFast Фам Нхат Вуонг провели официальную встречу и обсудили возможности инвестиционного сотрудничества.

Официальный выход VinFast на рынок подтверждает стремление компании внести свой вклад в модернизацию транспортной инфраструктуры Филиппин в более экологичном и устойчивом направлении.

ВИА/ИЖВ

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