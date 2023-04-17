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VinFast экспортирует 1.800 электромобилей VF 8 в США, Канаду

VinFast, входящая во вьетнамский частный конгломерат Vingroup, 15 апреля объявила, что партия из 1.800 ее электромобилей VF 8 в настоящее время находится в порту MPC в северном городе Хайфон для экспорта в США и Канаду.
  Партия из 1.800 электромобилей VinFast VF 8 в настоящее время находится в порту MPC в северном городе Хайфон для экспорта в США и Канаду. Фото: thanhnien.vn  
VinFast, входящая во вьетнамский частный конгломерат Vingroup, 15 апреля объявила, что партия из 1.800 ее электромобилей VF 8 в настоящее время находится в порту MPC в северном городе Хайфон для экспорта в США и Канаду.

Автомобили будут загружены на судно Silver Queen, которое, как ожидается, отправится в ближайшие несколько дней.

Как и планировалось, автомобили будут доставлены на рынок США и проданы на нем в мае, а на канадском рынке - в июне.

Ранее, 25 ноября 2022 года, VinFast экспортировала первую партию «умных» электромобилей, включая 999 единиц VF 8 City Edition, на международный рынок частным чартерным судном Silver Queen of Panama. Это была первая партия автомобилей, экспортированная на международный рынок, из 65.000 заказов на электромобили VinFast VF 8 и VF 9 по всему миру.

2 марта 2023 года VinFast передала первые 45 автомобилей VF 8 City Edition покупателям в США в 9 магазинах VinFast.

По данным VinFast, за первые три месяца 2023 года компания передала заказчикам во Вьетнаме в общей сложности 865 единиц VF 8.

VF 8 от VinFast также является моделью, которую акционерная компания GSM («Зеленый» - «Умный» - «Мобильный») использует для службы такси Xanh SM, которая была запущена в Ханое 14 апреля.

Ожидается, что услуга такси на электромобилях будет доступна в Хошимине в течение этого месяца, а также по крайней мере в пяти провинциях и городах к концу этого года.

ИЖВ/ВИА

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