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Vinfast экспортирует первую партию из 999 автомобилей Vinfast VF 8 в США
Это событие знаменует собой особый шаг вперед вьетнамской автомобильной промышленности, когда впервые технологические автомобильные продукты, принадлежащие Вьетнаму и им производимые, официально выходят в мир в ожидании глобальных потребителей.
Нгуен Вьет Куанг, вице-президент, генеральный директор Vingroup по совместительству, сказал, что первая партия автомобилей VinFast VF 8, экспортированных для рынка США, составила 999 единиц и перевозится частным чартерным судном Панамы Silver Queen.
Это первая партия автомобилей, экспортируемых на международный рынок из 65.000 заказов на электромобили VinFast VF 8 и VF 9 по всему миру.
Сразу после рынка США VinFast будет экспортировать следующую партию автомобилей VF 8 на рынки Канады и Европы, чтобы оперативно передать их покупателям в 2023 году.
На мероприятии посол США во Вьетнаме Марк Э. Кнаппер выразил радость по поводу того, что VinFast возложила свое доверие к будущему электромобилей на рынке США; VinFast не только экспортировала автомобили, но и открыла автомобильный завод в Соединенных Штатах, создав рабочие места для тысяч рабочих.
Посол США во Вьетнаме Марк Э. Кнаппер сказал, что тот факт, что электромобили VinFast доходят до американских потребителей, является одним из доказательств хороших отношений между Вьетнамом и США, особенно при подготовке к празднованию 10-летия всеобъемлющего партнерства между Вьетнамом и США в 2023 году.
Выступая на церемонии, премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что автомобильная промышленность является одной из ведущих отраслей, которая «тащит» за собой развитие других промышленных отраслей, повышение производительности, качества и эффективности труда, научно-технологического потенциала, и в то же время символизирует индустриализацию, модернизацию и уровень развития экономики. Развитие автомобильной промышленности является желанием большинства стран.
За прошедшие годы Партия и Государство Вьетнам разработали множество руководящих принципов и политик для поощрения и создания благоприятных условий для поддержки и продвижения развития автомобильной промышленности. Сегодняшние достижения и успехи исходят от желания, решимости и усилий всех уровней, секторов и местностей, в том числе настойчивых усилий, творческого и прорывного духа группы VinGroup и компании VinFast.
Это первое достижение VinFast открыло эру электромобилей во Вьетнаме. Благодаря овладению технологиями производства «умных» электромобилей, которые достигают уровня экспорта на требовательные рынки, такие как США и Европа, Вьетнам действительно формирует след на карте мировой индустрии высоких технологий.