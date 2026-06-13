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VinFast удерживает лидерство по продажам во Вьетнаме 20-й месяц подряд
Линейка электромобилей VinFast сохраняла прочные позиции во всех сегментах, при этом Limo Green оставался самой продаваемой моделью на рынке - 5 108 автомобилей. Семиместный электрический MPV, сочетающий практичность, эффективные эксплуатационные характеристики и оптимальные операционные расходы, завоевал популярность как у частных семей, так и у операторов коммерческих пассажирских перевозок. Всего за первые пять месяцев года совокупные продажи Limo Green достигли 24 059 автомобилей, что сделало его самым продаваемым автомобилем на вьетнамском рынке.
Более премиальный VF MPV 7, ориентированный главным образом на частных покупателей, продемонстрировал уверенный рост спроса: в мае было продано 1 711 автомобилей. С момента официального запуска модели в феврале поставки достигли 7 923 единиц.
VF 3 и VF 5 продолжили входить в число самых популярных электромобилей страны: в мае было поставлено 4 770 автомобилей VF 3 и 3 399 автомобилей VF 5, включая версию Herio Green. С начала года объёмы продаж составили 20 231 автомобиль VF 3 и 16 803 автомобиля семейства VF 5.
Другие модели также показали рост. В мае было продано 1 674 автомобиля VF 6, в результате чего совокупные продажи за пять месяцев достигли 11 057 единиц. Поставки VF 7 составили 750 автомобилей за месяц и 5 412 с начала года, тогда как EC Van показал результат 1 092 автомобиля в мае и 4 071 за период январь–май.
С начала 2026 года VinFast продала во Вьетнаме 97 961 электромобиль - это самый высокий показатель, когда-либо зафиксированный одним автомобильным брендом на внутреннем рынке.