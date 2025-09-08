НОВОСТИ
VinFast продолжает демонстрировать уверенный рост выручки
В целом, в первой половине 2025 года компания поставила 72 167 электромобилей клиентам по всему миру, что на 223% больше.
Объем поставок электронных скутеров и велосипедов во втором квартале составил 69 580 единиц, что на 432 больше, чем в прошлом году%.
В целом, в первом полугодии компания поставила 114 484 электронных скутера и электровелосипеда, что на 447% больше.
Общая выручка VinFast во втором квартале превысила 16,6 трлн донгов (663 млн долларов США), что на 91,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 1,9% больше, чем в предыдущем квартале.
Валовая прибыль в сфере ИТ во втором квартале 2025 года составила 41,1% по сравнению с 62,7% во втором квартале 2024 года. Увеличение валовой прибыли отражает повышение операционной эффективности, обусловленное значительным ростом выручки и эффективной оптимизацией затрат.
Компания VinFast укрепляет свое лидерство на внутреннем автомобильном рынке Вьетнама, одновременно проводя в жизнь экологическую трансформацию страны.
Модели VF 3 и VF 5 продолжали обеспечивать рост продаж во втором квартале, составив 61% от общего объема поставок VinFast. VF 6 также продемонстрировал высокие показатели, составив 12% от общего объема продаж. Благодаря этому в первой половине 2025 года три модели - VF 3, VF 5 и VF 6 - вошли в пятерку самых продаваемых автомобилей во Вьетнаме.
Компания продолжает играть активную роль в переходе Вьетнама к "зеленой" экономике, поддерживая национальную цель - к 2030 году доля электромобилей и велосипедов в общем объеме транспортных средств, находящихся в обращении, составит 30% и 22% соответственно. Компания VinFast стремительно расширяет мощности по производству электровелосипедов в соответствии с политикой правительства по стимулированию электрификации транспорта.
В июне был открыт завод в провинции Хатинь. На начальном этапе проектная мощность завода составляет до 200 000 автомобилей в год.
Ожидается, что присутствие VinFast Ha Tinh привлечет вспомогательных партнеров для организации производства в промышленной зоне, создания синхронизированной цепочки поставок и достижения цели по увеличению уровня локализации производства электромобилей с течением времени.
Первая модель, построенная на платформе zonal Electrical-Electronic architecture от VinFast (Limo Green [MPV]), успешно начала серийное производство и поставки в августе. Планируется, что VF 6 и VF 7 будут переведены на эту новую платформу в 2026 году.
VinFast расширяет свое присутствие на ключевых азиатских рынках, используя свою всеобъемлющую и интегрированную экосистему электромобилей совместно со стратегическими партнерами - полностью электрической компанией такси GSM и мировым разработчиком зарядных станций V-Green.
В Индии компания VinFast подписала соглашения о партнерстве с дилерами по всей стране, и первые дилерские центры открылись в Сурате и Ченнаи.
Согласно отраслевым данным, на Филиппинах продажи электромобилей от VinFast Philippines составили 25% рынка электромобилей в стране за первые шесть месяцев 2025 года.
В Северной Америке, в рамках перехода от модели дистрибуции, ориентированной непосредственно на потребителя, к модели дистрибуции под руководством дилеров, компания VinFast подписала контракт с Sunroad Automotive Group на открытие своего первого официального дилерского центра в Калифорнии. 19 августа 2025 года в Сан-Диего открылся автосалон.
Председатель правления VinFast Ле Тхи Тху Тхуй отметила, что VinFast продемонстрировала еще один успешный квартал с устойчивым ростом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подчеркнув сохраняющуюся динамику нашего роста и глобальный переход на электромобили, что также позволяет нам как минимум удвоить наши поставки в 2025 году.