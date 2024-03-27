НОВОСТИ
VinFast представляет обширный модельный ряд электромобилей на выставке в Бангкоке
Ву Данг Йен Ханг, генеральный директор VinFast Thailand, сказала, что современные и интеллектуальные, экологичные решения для мобильности, которые VinFast привезла на BIMS 2024, включают в себя мини внедорожник VF 3; VF 5, VF e34, VF 6, VF 7, VF 8 и VF 9, охватывающие сегменты от A-SUV до E-SUV.
На выставке также представлен VF Wild, концепт электрического пикапа, который привлек внимание мировой общественности после своего дебюта на CES 2024.
Среди этих автомобилей VF 5, VF e34, VF 6, VF 7, VF 8 и VF 9 - все версии с правым рулем (RHD), предназначенные для тайского рынка. Кроме того, VinFast демонстрирует весь ассортимент электрических скутеров, от начального уровня до премиальных вариантов, включая Evo200 и Evo200 Lite, Feliz S, Klara S, Vento S и Theon S.
Представляя экосистему «зеленой» мобильности, состоящую из высококачественных электромобилей с современным дизайном и инновационными технологиями, на ведущем рынке электромобилей в регионе, VinFast подтверждает свой глобальный производственный потенциал и способность полностью удовлетворить разнообразный спрос на устойчивую мобильность.
Чтобы сделать экологичную мобильность более доступной для тайских покупателей, VinFast также представила свою беспрецедентную политику послепродажного обслуживания. В частности, на электромобили VinFast будет распространяться гарантия 7-10 лет или 160 000-200 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше), а также 8-10 лет гарантии с неограниченным пробегом для батареи.
Ву Данг Йен Ханг заявила, что благодаря превосходному послепродажному обслуживанию VinFast подарит захватывающие впечатления от электрификации, взяв на себя обязательство сопровождать тайских потребителей в революции зеленого транспорта.
Выступая на церемонии запуска 26 марта, Темми Вираджа, представитель дистрибьюторской сети VinFast в Азии, заявил, что VinFast подписала соглашения о намерениях с 15 дилерскими центрами по всему Таиланду, демонстрируя стремление компании обеспечить комплексную поддержку продаж и обслуживания тайских потребителей, а также бесперебойную и удобную работу с клиентами.
Он также отметил, что недавно созданная компания по разработке глобальных зарядных станций V-Green, принадлежащая VinFast, будет выступать в качестве партнера в расширении сети зарядных станций VinFast по всему миру, включая Таиланд.
Временный поверенный в делах посольства Вьетнама в Таиланде Буй Тхи Хюэ, выразив радость по поводу присутствия еще одного вьетнамского бренда в Таиланде, заявила, что посольство всегда будет действовать как мост для связи и сопровождения отечественных предприятий в целом и VinFast в частности, чтобы вывести больше вьетнамской продукции на тайский и международный рынки.
Согласно плану, в 2024 году VinFast расширит свою деятельность как минимум до 50 стран мира. Помимо ключевых рынков, таких как США, Канада и Европа, VinFast активно осваивает соседние страны Азии, такие как Индия, Индонезия, Таиланд, Филиппины, а также Ближний Восток и Африку