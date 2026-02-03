Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

VinFast представила план по расширению бизнеса электрических скутеров на пять зарубежных рынков

31 января VinFast официально представила свою международную бизнес-стратегию в сегменте электрических скутеров, определив пять первоочередных ключевых рынков: Филиппины, Индонезия, Индия, Таиланд и Малайзия.

 

VinFast объявляет о выходе электрических скутеров на пять зарубежных рынков. Фото: Вьетнамское информационное агентство.

Это является важной вехой в стратегии глобального расширения VinFast и демонстрирует стремление компании вывести на региональный и мировой рынки комплексную «зелёную» экосистему мобильности, созданную по принципу «Make in Vietnam».

Согласно плану, в 2026 году VinFast развернёт бизнес по продаже электрических скутеров на всех пяти указанных рынках. Эти страны характеризуются многочисленным населением, быстрыми темпами урбанизации, высоким спросом на двухколёсный транспорт и усилением экологического давления, что делает электроскутеры рациональным решением для сокращения выбросов и одновременно экономически эффективным вариантом городской мобильности.

В продуктовой линейке VinFast планирует вывести на рынки модельный ряд электрических скутеров со сменными аккумуляторами, включая VinFast Flazz, VinFast Evo, VinFast Feliz II и VinFast Viper, а также дополнительные новые модели, которые будут представлены позднее.

Каждая модель будет тщательно адаптирована под инфраструктуру, климатические условия, характер эксплуатации и потребительские предпочтения конкретного рынка.

Что касается коммерческого присутствия, VinFast ставит целью к 2027 году сформировать сеть из сотен розничных точек продаж и сервисных мастерских, создав прочную основу для долгосрочного роста.

Модель расширения предусматривает гибкий и операционно эффективный подход, объединяя дилерские сети, послепродажное обслуживание, финансовые решения и энергетическую инфраструктуру, включая сотрудничество с V-Green по развитию систем зарядки и замены аккумуляторов.

Международная стратегия VinFast опирается на сильные результаты компании на внутреннем рынке Вьетнама. В 2025 году VinFast поставила 406 453 электрических скутера, официально закрепив за собой позицию лидера по доле рынка в сегменте двухколёсного транспорта в стране.

Имея портфель из более чем 10 моделей в нескольких сегментах и опираясь на гибкие решения по зарядке и замене аккумуляторов, компания позиционировала электроскутеры как одно из предпочтительных средств передвижения для вьетнамских потребителей.

Вступая в 2026 год, VinFast объявила о завершении генерального плана по развитию трёх линеек электрических скутеров: массовой, премиальной и спортивной.

Одновременно компания выведет на рынок семь новых моделей в премиальном и спортивном сегментах, усилив свои конкурентные позиции по дизайну, динамическим характеристикам и дифференциации продуктовой линейки.

Опираясь на крупномасштабные производственные мощности, конкурентную ценовую стратегию и комплексную экосистему, включая гибкие решения по замене аккумуляторов, предоставляемые стратегическим партнёром V-Green, VinFast нацелена существенно ускорить электрификацию транспорта в регионе и в мире.

Как отметила Во Тхи Кам Ту, управляющий директор по зарубежным рынкам подразделения VinFast E-Scooters, глобальное расширение бизнеса электрических скутеров является одним из стратегических опорных направлений в долгосрочной дорожной карте развития VinFast.

Она подчеркнула, что VinFast провела углублённое исследование рынков, тесно взаимодействовала с местными партнёрами и разработала комплексные планы по расширению дилерской сети, формированию продуктового портфеля и развитию сервисной экосистемы.

Филиппины определены первым стратегическим рынком в рамках глобального расширения бизнеса VinFast по электрическим скутерам. Компания заключила партнёрства с пятью ведущими дилерами на территориях Лусона и Минданао для развертывания общенациональной сети продаж и обслуживания. Эти партнёры обладают высокой репутацией, значительным опытом работы и демонстрируют чёткую приверженность инициативам «зелёного» перехода.

В последние годы VinFast последовательно формирует экосистему «зелёной» мобильности на Филиппины, Индонезия, Индия и на других рынках, развивая сотрудничество с авторитетными местными партнёрами, а также со стратегическими партнёрами, такими как GSM, оператор полностью электрического такси, и V-Green, глобальный разработчик зарядной инфраструктуры.

Помимо электрических скутеров, VinFast также вывела на рынки разнообразную линейку электромобилей от VF 3 до VF 9, расширяя выбор для потребителей и укрепляя свою роль в глобальном переходе к устойчивому транспорту.

ИЖВ/ВИА

