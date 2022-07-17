VinFast получил 1,2 млрд. долл. США в качестве поощрений для автопроизводственного комплекса в Северной Каролине

Автопроизводитель VinFast сообщил, что получил поощрительный пакет в размере 1,2 млрд. долл. США от штата Северная Каролина для своего проекта по производству электромобилей в США.

Пакет экономических стимулов, подписанный губернатором Роем Купером, является крупнейшим в истории Северной Каролины, что делает VinFast первым автопроизводителем, расположенным в штате.

Объект будет построен в Triangle Innovation Point в округе Чатем, штат Северная Каролина, с общим объемом инвестиций около 2 млрд. долл. США на первом этапе.

Занимая площадь 800 га, с двумя основными участками для производства и сборки электромобилей и автобусов, а также вспомогательными производствами для поставщиков, завод VinFast рассчитан на достижение производительности 150.000 автомобилей в год. После ввода в эксплуатацию объект создаст экосистему поставщиков и тысячи рабочих мест.

«Партнерство Северной Каролины с VinFast, направленное на создание рабочих мест в Северной Каролине в сфере экологически чистой энергетики, сегодня стало важным шагом вперед с подписанием бюджета», — заявил губернатор Северной Каролины Рой Купер в запуске VinFast.

По его словам, электромобили, подобные тем, которые VinFast будет производить в округе Чатем, являются важным компонентом стратегии по сокращению выбросов парниковых газов и превращению Северной Каролины в центр экономики экологически чистой энергии.

Ван Ань Нгуен, генеральный директор VinFast Manufacturing US, сказала, что VinFast приветствует усилия и решимость Северной Каролины в продвижении государственной экономики чистой энергии и целей по сокращению выбросов углерода.

Она добавила, что эти инвестиции штата Северная Каролина являются отправной точкой для будущего, отмеченного инновациями, созданием рабочих мест и экономическим ростом.

Генеральный директор сказала, что первая фаза проекта начнется во второй половине этого года, а производство, как ожидается, начнется с июля 2024 года, добавив, что создание завода подтверждает стремление VinFast расширять свой бизнес и инвестировать в ключевые местнгсти в США и во всем мире.