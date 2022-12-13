Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

VinFast передал почти 600 электромобилей VF e34 и VF 8 в ноябре

Утром 13 декабря компания VinFast сообщила, что в ноябре передала покупателям 594 электромобиля VF e34 и VF 8, устранив трудности с поставкой комплектующих.
  Электромобиль VinFast VF e34. Фото: ВИА  
В частности, в ноябре 2022 года VinFast передала клиентам 182 автомобиля VF e34 и 412 автомобилей VF 8. Ожидается, что с декабря 2022 года VinFast передаст большое количество автомобилей VF e34 и VF 8 по предварительному заказу клиентов, когда цепочка поставок станет стабильной и производство больше не будет прерываться.

Помимо моделей VF e34 и VF 8, VinFast также планирует передать клиентам первые VF 9 в первом квартале 2023 года.

Всего после первых 9 часов продажи VinFast получил в общей сложности 3.293 заказа на VF 5 Plus, из которых 2.628 заказов на обязательной основе без возможности отмены (задаток составляет 20 млн. донгов) и 665 стандартных заказов с возможностью отмены (сумма задатка составляет 10 млн. донгов). Ожидается, что первые автомобили VF 5 Plus будут переданы покупателям с апреля 2023 года.

В ноябре 2022 года VinFast также официально экспортировала на международный рынок первую партию из 999 автомобилей VF 8. Ожидается, что автомобили прибудут в порт в Калифорнии и будут готовы к передаче покупателям в США в декабре 2022 года.

ВИА

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