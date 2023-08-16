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VinFast официально вышел на фондовую биржу США
VinFast — это вьетнамский бренд с самой большой рыночной капитализацией, котирующийся на фондовой бирже США до настоящего времени.
Руководителем компании после листинга по-прежнему является глобальный генеральный директор Ле Тхи Тху Тху. Представитель Black Spade выступит советником по глобальному развитию бренда VinFast и поможет привлечь инвесторов.
Рассказывая об этой важной вехе, Ле Тхи Тху Тху сказала, что успешный листинг VinFast создаст прочную основу для цели универсализации интеллектуальных, безопасных и экологически чистых электромобилей для массовых потребителей, выполняя обязательство компании в ведении революции глобального масштаба в передвижении. Надеется, что выход VinFast на крупнейший в мире рынок капитала вдохновит и откроет возможности для других вьетнамских брендов.
По состоянию на 30 июня 2023 года VinFast передал около 19.000 электромобилей, включая модели VF e34, VF 5, VF 8, VF 9. В ближайшее время VinFast продолжит запуск VF 6, VF 7, VF 3 во Вьетнам и международных рынках. Что касается инфраструктуры продуктов и услуг, во Вьетнаме VinFast развернула сеть зарядных портов, охватывающую 63 провинции и города, и продолжает расширять. В глобальном масштабе VinFast построила розничную и сервисную сеть из 122 выставочных залов и сервисных мастерских VinFast.
VinFast также только что открыла завод по производству электромобилей в США 28 июля 2023 года, что ознаменовало новый шаг в его плане развития рынка и самообеспечения поставок в Северной Америке.