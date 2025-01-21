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VinFast официально выходит на рынок Индии, представляя два автомобиля EV
По словам Фам Шань Чау, генерального директора VinFast Asia, присутствие VinFast и ее экосистемы EV не только подтверждает приверженность компании к рынку, но и демонстрирует ее видение предоставления высокотехнологичных и устойчивых решений для мобильности.
Ашвин Ашок Патил, заместитель генерального директора по продажам и маркетингу VinFast India, сообщил, что ориентированные на Индию премиальные внедорожники VF 6 и VF 7 начнут продаваться в начале второй половины 2025 года. По его словам, компания назначает дилеров во всех крупных городах Индии и обеспечивает присутствие во всех каналах сбыта.
Помимо VF 6 и VF 7, компания VinFast представила на выставке внедорожники VF 3, VF e34, VF 8, VF 9, электроскутеры Evo200, Klara S, Feliz S, Vento S, Theon S, электровелосипед VF DrgnFly и концепт пикапа VF Wild.
Этот запуск еще больше укрепляет приверженность VinFast индийскому рынку. В прошлом году компания заложила фундамент завода по производству электромобилей в Тхутукуди, штат Тамилнад, стремясь укрепить свои глобальные производственные возможности, удовлетворить растущий спрос и стимулировать внедрение устойчивой мобильности в Индии и за ее пределами.