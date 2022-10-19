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VinFast объявил об открытии штаб-квартир в Франции, Германии и Нидерландах
Первый шоу-рум VinFast в Кёльне планируется открыть в ноябре 2022 года. Дальше в 2022 году отроются шоу-румы в Париже и Ницце (Франция), Амстердаме (Нидерланды) и Берлине, Мюнхене, Франкфурте, Гамбурге (Германия). В начале 2023 года, VinFast планирует открыть шоу-румы в Оберхаузене (Германия), Марселе, Ренне, Монпелье, Меце (Франция) и Гааге, Роттердам (Нидерланды).
Эти шоу румы поддерживаются сетью техников и мобильных услуг, предоставляющих клиентам большой, гибкий выбор ремонта и обслуживания. Более того, клиенты смогут записаться на выездной техосмотр через приложение VinFast. В настоящее время, VinFast предоставляет мобильные услуги в Германии и расширяет в Европе в первом квартале 2023 года. VinFast также планирует набрать более 200 технических специалистов в течение 12 месяцев для работы в расширяющейся сети послепродажного обслуживания.
ЕС является важным рынком VinFast в выходе за границу. VinFast также планирует строить завод в Европе для местного выпуска продукций.