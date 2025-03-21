Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

VinFast и PT Aribi Amartapura расширяют сеть дилерских центров в Индонезии

Утром 21 марта VinFast и дистрибьютор транспортных средств PT Aribi Amartapura (Amarta) объявили о подписании Меморандума о взаимопонимании (MOU) по расширению сети дилерских центров VinFast в Индонезии. Согласно условиям соглашения, VinFast будет максимально использовать потенциал, знание рынка и 25-летний опыт Amarta для открытия 22 новых дилерских центров в период с 2025 по 2027 год. Основное внимание будет уделено крупным городам, таким как центральный район Джакарты и Бандунг. В частности, уже в этом месяце планируется открытие 11 шоурумов.

Соглашение с Amarta не только значительно расширит существующую дилерскую сеть VinFast в Индонезии, но и соответствует стратегии перехода компании к глобальной дилерской модели. Внедрение этой модели поможет VinFast оптимизировать операционные процессы, сократить эксплуатационные расходы, а также быстро расширить присутствие на рынке и повысить узнаваемость бренда на международной арене.

Генеральный директор VinFast Asia Фам Сань Чау отметил: «VinFast рад сотрудничеству с Amarta, чтобы сделать наши инновационные и экологически чистые электромобили доступнее для широкого круга клиентов в Индонезии. Это партнерство позволит нам в полной мере использовать преимущества Amarta – опытного местного партнера – и создать прочную основу для быстрого превращения VinFast в любимый бренд электромобилей для каждой семьи».

Вьетнамский производитель электромобилей активно продвигается на индонезийский рынок, подтверждая свою приверженность экологически чистым технологиям. На данный момент компания уже сотрудничает с 14 дилерами и имеет 21 торговую точку в Джакарте, Бандунге, Сурабае, Бали и других городах. Клиентам предлагается широкий ассортимент электромобилей, включая мини e-SUV VF 3, VF 5 и VF e34, что подтверждает решимость VinFast сделать экологичный транспорт доступным для Индонезии.

Спустя всего год после выхода на рынок экосистема электромобилей «Во имя Зеленого Будущего», созданная миллиардером Фамом Нят Выонгом, уже широко представлена в Индонезии. VinFast запустил не только продажи электромобилей, но и электротакси GSM, а также сеть зарядных станций V-GREEN. Эти инициативы еще раз подчеркивают долгосрочную приверженность VinFast идее формирования зеленого, чистого и устойчивого будущего для Индонезии./

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам: Максимальная поддержка развития индустрии данных для скорейшего превращения Вьетнама в цифровую страну

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам: Максимальная поддержка развития индустрии данных для скорейшего превращения Вьетнама в цифровую страну

Партия и государство обеспечат наилучшие условия и максимальную поддержку для развития индустрии данных, чтобы Вьетнам вскоре стал цифровой страной с цифровым обществом и процветающей цифровой экономикой, заявил генеральный секретарь партии То Лам.
ПОДРОБНЕЕ

Top