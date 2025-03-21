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VinFast и PT Aribi Amartapura расширяют сеть дилерских центров в Индонезии
Соглашение с Amarta не только значительно расширит существующую дилерскую сеть VinFast в Индонезии, но и соответствует стратегии перехода компании к глобальной дилерской модели. Внедрение этой модели поможет VinFast оптимизировать операционные процессы, сократить эксплуатационные расходы, а также быстро расширить присутствие на рынке и повысить узнаваемость бренда на международной арене.
Генеральный директор VinFast Asia Фам Сань Чау отметил: «VinFast рад сотрудничеству с Amarta, чтобы сделать наши инновационные и экологически чистые электромобили доступнее для широкого круга клиентов в Индонезии. Это партнерство позволит нам в полной мере использовать преимущества Amarta – опытного местного партнера – и создать прочную основу для быстрого превращения VinFast в любимый бренд электромобилей для каждой семьи».
Вьетнамский производитель электромобилей активно продвигается на индонезийский рынок, подтверждая свою приверженность экологически чистым технологиям. На данный момент компания уже сотрудничает с 14 дилерами и имеет 21 торговую точку в Джакарте, Бандунге, Сурабае, Бали и других городах. Клиентам предлагается широкий ассортимент электромобилей, включая мини e-SUV VF 3, VF 5 и VF e34, что подтверждает решимость VinFast сделать экологичный транспорт доступным для Индонезии.
Спустя всего год после выхода на рынок экосистема электромобилей «Во имя Зеленого Будущего», созданная миллиардером Фамом Нят Выонгом, уже широко представлена в Индонезии. VinFast запустил не только продажи электромобилей, но и электротакси GSM, а также сеть зарядных станций V-GREEN. Эти инициативы еще раз подчеркивают долгосрочную приверженность VinFast идее формирования зеленого, чистого и устойчивого будущего для Индонезии./