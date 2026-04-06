VinFast зафиксировала рекордные ежемесячные продажи электрических мотоциклов

Клиент тестирует электрический мотоцикл VinFast. (Фото: ВИА)





Среди всей линейки продукции наибольшей популярностью пользовались модели Evo и Feliz: в течение месяца клиентам было поставлено более 52 000 единиц Evo и свыше 24 000 единиц Feliz. С начала года эти модели также вышли в лидеры продаж на рынке мотоциклов, включая транспортные средства с бензиновым двигателем.





С точки зрения рыночной динамики, как отметили в VinFast, спрос в различных регионах страны продолжал стабильно расти, при этом наибольшие объёмы продаж были зафиксированы в двух крупнейших городах - Ханое и Хошимине. Только в столице в марте клиентам было поставлено более 20 000 электрических мотоциклов.





Несмотря на то что производственные мощности компании были увеличены до рекордного на сегодняшний день уровня, количество отгруженной за месяц продукции всё же не смогло в полной мере удовлетворить высокий спрос на рынке.





Генеральный директор направления электрических мотоциклов VinFast во Вьетнаме Хоанг Ха заявил, что рекордные 135 000 заказов в прошлом месяце наглядно свидетельствуют о растущем и неотложном спросе на решения в сфере экологически чистой мобильности, поскольку потребители все активнее стремятся сократить зависимость от ископаемого топлива и напрямую вносить вклад в защиту окружающей среды.