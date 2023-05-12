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VinFast выйдет в биржу в США в результате слияния с Black Spade Acquisition Co.
Объединенная компания будет иметь стоимость предприятия примерно в 27 миллиардов долларов. Стоимость акционерного капитала после слияния составляет 23 миллиарда долларов.
Ожидается, что сделка будет закрыта в 2023 году и после сделки существующие акционеры VinFast будут владеть 99% компании после слияния.
Г-жа Ле Тхи Тху Тху - генеральный директор VinFast Auto Pte. ООО сказала, чтоVinFast доказал свою способность быстро выходить на международный рынок. Партнерство с Black Spade и размещение акций VinFast на фондовой бирже США станет важной вехой в развитии Vingroup, открывающей идеальные возможности для мобилизации средств для глобального роста группы.
Г-н Деннис Тэм, президент и главный исполнительный директор Black Spade Acquisition Co, поделился, что VinFast продемонстрировал отличные возможности внедрения и эксплуатации благодаря строительству производственного объекта мощностью до 300.000 электромобилей в год и запуску ряда высококачественных электромобилей премиум-класса всего за 3 года.
VinFast сообщил, что дополнительная информация о предлагаемом слиянии, включая копию соглашения о слиянии, будет предоставлена в текущем отчете по форме 8-K, поданном BSAQ в Комиссию по ценным бумагам и биржам США («SEC») 12 мая 2023 г. на www.sec.gov и будет опубликована на странице VinFast по связям с инвесторами на www.vinfastauto.com.
Детали предлагаемого слияния также будут описаны в официальном заявлении BSAQ и проспекте VinFast относительно объединения бизнеса, поданном в SEC.
VinFast была основана в 2017 году и является членом Vingroup, выполняя цель стать брендом интеллектуальных электромобилей, совершивших глобальную революцию в области электромобилей. VinFast производит и экспортирует ряд электрических внедорожников, электрических мотоциклов и автобусов во Вьетнам, Северную Америку и Европу. Завод VinFast в Хайфоне имеет уровень автоматизации до 90%, мощность первого периода — 300.000 автомобилей в год.