VinFast возвращается на Парижский автосалон 2022

Фото для иллюстрации. Источник: VinFast

Через четыре года дебюта на Парижском автосалоне 2018 года автокомпания VinFast, дочерняя компания вьетнамского конгломерата Vingroup, объявила о своем возвращении с совершенно новым положением первого и единственного глобального производителя интеллектуальных электромобилей во Вьетнаме, что ознаменовало значительный скачок Vingroup.

VinFast представит на Парижском автосалоне 2022 года (PMS), который пройдет с 17 по 13 октября, четыре модели VF 6, VF 7, VF 8 и VF 9. Автопроизводитель впервые официально представит эти электромобили на французский рынок.

В частности, VF 6 и VF 7, соответственно, относятся к сегменту B и сегменту C, это две модели, совместно разработанные VinFast и Torino Design. VF 8 и VF 9, разработанные Pininfarina, являются первыми двумя моделями электрических внедорожников, выпущенными на мировой рынок. Четыре полностью электрические модели будут поставляться с 10-летней гарантией, что является одной из ведущих гарантийных политик на рынке.

Помимо пассажирских электромобилей, всего за 4 года VinFast разработала комплексную экосистему электрифицированной мобильности, охватывающую решения в области устойчивой энергетики, электрических автобусов, скутеров и автомобилей. Текущая линейка электромобилей включает пять моделей, включая VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9, охватывающих сегменты от A до E.

Ле Тхи Тху Тху, вице-председатель Vingroup и глобальный генеральный директор VinFast, сказала: «VinFast гордится тем, что возвращается на Парижский автосалон 2022 года, чтобы доказать, что Вьетнам не только способен производить автомобили, но и делает большой шаг к электрифицированной революции».

Первые 100 VF 8 были недавно доставлены клиентам VinFirst во Вьетнаме. Ожидается, что около 5.000 VF 8 будут переданы клиентам на международных рынках в конце этого года.