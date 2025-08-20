НОВОСТИ
Vinamilk вошел в число 10 лучших молочных брендов мира
По данным Brand Finance, Vinamilk четвертый год подряд входит в тройку самых перспективных молочных брендов по всему миру благодаря исключительному доверию финансовых экспертов, высокой лояльности клиентов и приемлемым ценам.
В отчете “Food & Drink 2025” также отмечается, что Vinamilk является единственным молочным брендом Юго-Восточной Азии, входящим в топ-10 мировых брендов по стоимости, что позволило Вьетнаму подняться на пятое место в мире с 5,8% от общей стоимости молочных брендов, опередив США (4,1%) и Финляндию (4,5%).
Представители Vinamilk отметили, что присутствие компании на крупных платформах, таких как Amazon в США, повысило как выручку, так и узнаваемость бренда на конкурентных рынках. Долгосрочная стратегия устойчивого развития компании еще больше укрепила доверие потребителей.
Компания Vinamilk, управляющая стадом из более чем 130 000 коров в соответствии с европейскими органическими и мировыми стандартами S.L.P., обеспечивает ежедневную поставку более 1,1 миллиона литров свежего молока высшего качества. Компания также расширяет ассортимент своей продукции, чтобы соответствовать индивидуальным потребительским тенденциям: от мороженого джелато премиум-класса и йогурта Green Farm в греческом стиле до чая чайный гриб, растительного молока и соевого молока с высоким содержанием кальция.