Vinamilk вошел в число 10 лучших молочных брендов мира

Компания Vietnam Dairy Products JSC (Vinamilk) была признана Brand Finance самым перспективным молочным брендом в мире в 2025 году, впервые получив наивысший рейтинг силы бренда AAA+.
  Vietnam Dairy Products JSC (Vinamilk) признана Brand Finance самым перспективным молочным брендом в мире в 2025 году. Фото: Brand Finance  
В этом году Vinamilk - единственный вьетнамский представитель, вошедший в топ-30 самых дорогих молочных брендов мира, стоящий в одном ряду с ведущими корпорациями Индии и Финляндии и превосходящий многие известные бренды Европы и США.

По данным Brand Finance, Vinamilk четвертый год подряд входит в тройку самых перспективных молочных брендов по всему миру благодаря исключительному доверию финансовых экспертов, высокой лояльности клиентов и приемлемым ценам.

В отчете “Food & Drink 2025” также отмечается, что Vinamilk является единственным молочным брендом Юго-Восточной Азии, входящим в топ-10 мировых брендов по стоимости, что позволило Вьетнаму подняться на пятое место в мире с 5,8% от общей стоимости молочных брендов, опередив США (4,1%) и Финляндию (4,5%).

Представители Vinamilk отметили, что присутствие компании на крупных платформах, таких как Amazon в США, повысило как выручку, так и узнаваемость бренда на конкурентных рынках. Долгосрочная стратегия устойчивого развития компании еще больше укрепила доверие потребителей.

Компания Vinamilk, управляющая стадом из более чем 130 000 коров в соответствии с европейскими органическими и мировыми стандартами S.L.P., обеспечивает ежедневную поставку более 1,1 миллиона литров свежего молока высшего качества. Компания также расширяет ассортимент своей продукции, чтобы соответствовать индивидуальным потребительским тенденциям: от мороженого джелато премиум-класса и йогурта Green Farm в греческом стиле до чая чайный гриб, растительного молока и соевого молока с высоким содержанием кальция.

ВИА/ИЖВ

