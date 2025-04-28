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Vin Fast сообщает о всплеске продаж в 2024 году и планирует удвоить поставки в 2025 году
Выручка компании за четвертый квартал составила 16,5 триллиона донгов (около 678 миллионов долларов США), что на 70 % больше, чем в прошлом году. Общий доход за 2024 год вырос на 58% до 44 триллионов донгов. Однако VinFast все равно зафиксировала чистый убыток в размере почти 3,2 миллиарда долларов США.
Компания продолжает получать сильную финансовую поддержку от материнской группы Vingroup и ее основателя Фам Нят Выонга.
К концу первого квартала 2025 года председатель совета директоров Vingroup Фам Нят Выонг выделил 411 миллионов долларов США в качестве безвозвратной помощи, часть обещанного пакета в 2,1 миллиарда долларов США. Vingroup также обязалась предоставить дополнительное финансирование в размере до 1,4 миллиарда долларов США.
VinFast быстро расширяется за рубежом. В Индонезии в первом квартале 2025 года компания экспортировала почти 2 500 автомобилей и открыла 22 дилерских центра. На Филиппинах после запуска VF 6 в продажу поступили пять моделей. Компания планирует довести число своих дилерских центров до 60 по всей стране.
В Северной Америке компания VinFast перешла от прямых продаж потребителям к дилерским, открыв 38 дилерских центров в 16 штатах США. В Европе компания начала поставки VF 6 и расширяет свою дистрибьюторскую сеть.
На внутреннем рынке компания представила новую «зеленую» линейку EV для транспортных услуг и намерена начать поставки двух моделей во втором квартале, а еще две последуют в августе.
Компания VinFast ставит перед собой цель как минимум удвоить глобальные поставки автомобилей в 2025 году, подчеркивая гибкость стратегии и сохраняя при этом приверженность целям «зеленой» мобильности.