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НОВОСТИ

Vin Fast сообщает о всплеске продаж в 2024 году и планирует удвоить поставки в 2025 году

Вьетнамский производитель электромобилей (EV) VinFast сообщил об уверенном росте продаж и доходов в своей неаудированной финансовой отчетности за 4 квартал и 2024 год, несмотря на неопределенность на мировом рынке.
  Модель VinFast VF3. Фото: ВИA  
В 4 квартале 2024 года компания VinFast поставила более 53 000 электромобилей, что на 143 % больше, чем в 3 квартале, и более чем в 20 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. За весь год поставки достигли почти 97 400 единиц, что на 192 % больше, чем в 2023 году. Продажи электромотоциклов также сохраняют темпы роста: в 2024 году будет поставлено почти 71 000 единиц.

Выручка компании за четвертый квартал составила 16,5 триллиона донгов (около 678 миллионов долларов США), что на 70 % больше, чем в прошлом году. Общий доход за 2024 год вырос на 58% до 44 триллионов донгов. Однако VinFast все равно зафиксировала чистый убыток в размере почти 3,2 миллиарда долларов США.

Компания продолжает получать сильную финансовую поддержку от материнской группы Vingroup и ее основателя Фам Нят Выонга.

К концу первого квартала 2025 года председатель совета директоров Vingroup Фам Нят Выонг выделил 411 миллионов долларов США в качестве безвозвратной помощи, часть обещанного пакета в 2,1 миллиарда долларов США. Vingroup также обязалась предоставить дополнительное финансирование в размере до 1,4 миллиарда долларов США.

VinFast быстро расширяется за рубежом. В Индонезии в первом квартале 2025 года компания экспортировала почти 2 500 автомобилей и открыла 22 дилерских центра. На Филиппинах после запуска VF 6 в продажу поступили пять моделей. Компания планирует довести число своих дилерских центров до 60 по всей стране.

В Северной Америке компания VinFast перешла от прямых продаж потребителям к дилерским, открыв 38 дилерских центров в 16 штатах США. В Европе компания начала поставки VF 6 и расширяет свою дистрибьюторскую сеть.

На внутреннем рынке компания представила новую «зеленую» линейку EV для транспортных услуг и намерена начать поставки двух моделей во втором квартале, а еще две последуют в августе.

Компания VinFast ставит перед собой цель как минимум удвоить глобальные поставки автомобилей в 2025 году, подчеркивая гибкость стратегии и сохраняя при этом приверженность целям «зеленой» мобильности.

ВИА/ИЖВ

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